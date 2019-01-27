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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Asım Akansoy: Bazıları ayar çekme, tetikçilik yapma, tehdit etme, hedef gösterme uzmanı oldu

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"Bazıları ayar çekme, tetikçilik yapma, tehdit etme, hedef gösterme uzmanı oldu"
Asım Akansoy: Bazıları ayar çekme, tetikçilik yapma, tehdit etme, hedef gösterme uzmanı oldu

CTP Milletvekili Asım Akansoy'dan anlamlı tweetler....

İşte o Tweetler...

"Sn Çavuşoğlu’nun GAÜ’de yaptığı konuşmayı hazmedenlerin ve sus pus olup oturanların, Sn Akıncı’nın “geç “ açıklama yapmasını eleştirmesi hiçbir şekilde ahlaki ve samimi değil. İşler garagözlüğe döndü. Bazıları ayar çekme, tetikçilik yapma, tehdit etme, hedef gösterme uzmanı oldu.

Kıbrıs sorunu rayından çıkarılmaya çalışılıyor. KT halkının varlığını koruyabilmemizin yegane yolu, bu güne kadar yaptığımız çalışmalara sahipçıkmaktır. Gerisi maceradır. Mida’yı bulduk: Anastasiadis. Biz Anastasiadis’in kim olduğunu çok iyi biliriz, aynen sizi bildiğimiz gibi.

Eğer demokrasinin d’sine inanan varsa, müzakerelerin yönetim odağının Cumhurbaşkanlığı olduğunu bilir. Şimdi kimse bize kalkıp da hikaye okumasın. Bazı odaklara şirin görünecekler diye kendi değerlerini reddedenleri reddetmek toplumsal bir görevdir.

Federasyon’un da ne olduğu elbette bellidir. Yüksek tonda seslendirilen “ortak vizyon”, “yeni fikirler”, “işbirliği modelleri” yaklaşımı AYRILIKÇIKTIR. Sonuna kadar karşı çıkacağız.

Kimse bizi “kedinin kuyruğuna takılan maşşappa” sanmasın. Kendi aklımız ve değerlerimiz ile yolumuzu çizeceğiz. Kıbrıs Türk toplumunun hak ve çıkarları için, kendi kendini yönetmesi için sonuna kadar mücadele edeceğiz."

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