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‘Aşının erkek üreme sistemine ve kadın yumurta hücrelerine yan etkisi yok’

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AÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Faruk Usta, pandemi sürecinde aşılanma ile ilgili çok yol alındığını söylemenin mümkün olduğunu söyledi.
‘Aşının erkek üreme sistemine ve kadın yumurta hücrelerine yan etkisi yok’

AÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Faruk Usta, pandemi sürecinde aşılanma ile ilgili çok yol alındığını söylemenin mümkün olduğunu söyledi. Çok sayıda insanın aşılandığını kaydeden Prof. Dr. Usta, “Aşıların yan etkileri ile ilgili sadece üreme sistemi üzerine değil, diğer etkileri konusunda birtakım soru işaretleri var. Üreme sistemi üzerine olan etkileriyle ilgili vereceğimiz yanıt net; Aşıların erkek üreme sistemi üzerine hatta yardımcı üreme tekniklerinde kullanılan kadın yumurtalıkları üzerine, yumurta hücreleri üzerine dahi yan etkilerinin olmadığı gösterilmiş durumda” dedi.

‘AŞI DEĞİL, VİRÜS ÜREME SİSTEMLERİNİ ETKİLEYEBİLİR”

Şu anda kesin tedavisi olmayan bir hastalıkla karşı karşıya olunduğunu aktaran Prof. Dr. Usta, “Hastalıktan korunmanın en önemli yolu aşılanmak. Dolayısıyla tam tersi hastalarımız, vatandaşlarımız aşılama yolunu seçmezse, akıllarında oluşan çeşitli soru işaretleri nedeniyle, işte o zaman tam tersi, üreme sistemlerinin etkilenmesi söz konusu olabilir. Biz biliyoruz ki bu virüs, testisler üzerinde olumsuz bir etkiye sahip. Korunma yolu da aşılanmak. Aşının yan etkisi olmadığını biliyoruz. Tam tersi korunmaz isek o zaman testisin görevleri olan bir yandan erkeklik hormonu üretimi, diğer yandan sperm üretiminin olumsuz etkilenmesi söz konusu olabilecektir. O yüzden tek yol aşılanmak” diye konuştu.  (DHA)

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