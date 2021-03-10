  • BIST 1.565
  • Altın 416,626
  • Dolar 7,5366
  • Euro 8,9644
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKA5743 test 22'si yerel 34 pozitif vaka

Aşırı doz kokainden ölen ayı ‘Pablo Escobear’in hikayesi sinemaya uyarlanıyor

» »
ABD’de 80’li yıllarda kokain dolu çantadaki uyuşturucuyu tüketerek ölen ayının hikayesi Hollywood’a taşınıyor. ‘Pablo Escobear‘in filmini Elizabeth Banks çekecek.
Aşırı doz kokainden ölen ayı ‘Pablo Escobear’in hikayesi sinemaya uyarlanıyor

ABD’de 80’li yıllarda kokain dolu çantadaki uyuşturucuyu tüketerek ölen ayının hikayesi Hollywood’a taşınıyor. ‘Pablo Escobear‘in filmini Elizabeth Banks çekecek.

Kokain ayısı‘nın anlatmaya değer hikayesi sonunda Hollywood’un ilgisini çekti.

Banks’in yöneteceği filmin senaryosunu Jimmy Warden yazacak. Universal Pictures’ın yapımcılığını üstleneceği filmin çekimlerine yaz aylarında başlanacak.

Escobear’in talihsiz serüveni

Georgia eyaletinde 1985 yılında 80 kiloluk bir ayının yanında 36 kiloluk kokainle dolu çanta boşalmış halde bulunmuştu.

Uyuşturucu kaçakçısının uçaktan attığı kokaini tüketen ayı aşırı doz nedeniyle ölmüştü.

Çanta dönemin uyuşturucu kaçakçılarından eski polis Andrew Thornton’ın uçağından atılmıştı.

Polis raporlarına göre Thornton uçaktan atladığı sırada paraşütü açılmamış ve ölmüştü. Cesedi Tennessee’de yol kenarında bulunduğunda kafasında gece görüş gözlüğü, ayağında Gucci ayakkabıları, üzerinde çelik yelek, tabanca, bıçak, bir miktar nakit para ve bir uçak anahtarı vardı. Uçağı ise dağa düşmüş halde bulundu.

Uçağın rotasını takip eden yetkililer, dokuz kokain dolu çanta buldu. Biri de sonradan Pablo Escobar’a atıfla Pablo Escobear adı verilecek ayının ‘bulduğu’ çantaydı.

Talihsiz aynın nekropsisinde midesinin kokainle dolu olduğu, birçok iç organının zarar gördüğü belirtildi. Cesedi inceleyen uzman “Dünya üzerinde bu kadar kokaini tüketip sağ kalabilecek bir memeli yok” demişti.

Sonunda ayı tahnit yöntemiyle doldurularak, Chattahoochee Milli Parkı’nda sergilenmeye başladı.

Turistlerin ilgi odağı olan ‘kokain ayısı‘nın çilesi burada da bitmedi. Bir orman yangını sonrası depoya kapatılan ayı daha sonra rehin dükkanına bırakıldı.

Müzisyen Waylon Jennings, ayıyı satın alarak Las Vegas’ta yaşayan bir arkadaşına hediye etti. Arkadaşı Ron Thompson öldükten sonra açık artırmayla yeni sahibine satılan ayı, son olarak Kentucky For Kentucky şirketi tarafından satın alındı.

Şimdi mağaza maskotu olarak sergileniyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adana'dan Boris Johnson'a kebap daveti08 Mart 2021 Pazartesi 22:16
  • Usta oyuncu Rasim Öztekin hayanı kaybetti08 Mart 2021 Pazartesi 21:42
  • ''Atıkları birbirinin içine koymak büyük bir yanlış, temizlenmeleri, ezilmeleri ve ayrılmaları gerek''08 Mart 2021 Pazartesi 21:02
  • Korona günlerinde cinsiyet eşitliği: Evde eğitimin sorumluluğu %79 oranda kadınlarda08 Mart 2021 Pazartesi 20:15
  • Jack Dorsey ilk tweet’ini satılığa çıkardı: Teklif 2.5 milyon dolara ulaştı07 Mart 2021 Pazar 20:29
  • Papa'dan Erbil ve Musul'a ziyaret07 Mart 2021 Pazar 19:09
  • Salgına kısa bir mola: 1300 ‘kobay’ araştırma için DJ performansı eşliğinde eğlendi07 Mart 2021 Pazar 19:06
  • 10 bin penguen ile birlikte geçirdiği ayları görüntüledi06 Mart 2021 Cumartesi 23:09
  • Mürekkep balıklarının iradelerini kontrol edebilecek şekilde evrim geçirdiği tespit edildi06 Mart 2021 Cumartesi 23:05
  • ‘Corona’nın daha bulaşıcı mutasyonu Almanya’da yakında baskın hale gelebilir05 Mart 2021 Cuma 23:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti