 Aşırı hijyen bebeğin bağışıklık sistemini zayıflatıyor

"Bebekler faydalı mikroorganizmalarla ne kadar erken yaşlarda karşılaşıp temas ederse hastalıklara karşı bağışıklıkları da o kadar güçlü oluyor”

Bebeğin sağlığı aileler için her şeyden önce geliyor. Ailelerin bu hassasiyetle hijyene aşırı önem vererek çocuklarının bağışıklık sistemlerini olumsuz etkileyebildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kemal Akpınar, “Bebeklerin mikroorganizmalarla geç karşılaşmaları bağışıklık sistemlerinin gelişimini önlüyor, öteliyor ya da sıkça enfeksiyon geçirmelerine sebep oluyor.

Bebekler faydalı mikroorganizmalarla ne kadar erken yaşlarda karşılaşıp temas ederse hastalıklara karşı bağışıklıkları da o kadar güçlü oluyor” açıklamasında bulundu.

Ebeveynler bebek dünyaya geldiği andan itibaren “mikrop kaparsa” diye sürekli bir endişe ve gereğinden fazla hassasiyet içerisinde olabiliyor. Zararlı mikroorganizmalar için hijyenik olmanın doğru olduğunu ancak aşırı hijyenik olmanın da bağışıklık sistemini olumsuz etkilediğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kemal Akpınar, “Anne karnında dahi mikroorganizmalar var ve bebeğin içeride bu mikroorganizmalarla yaşadığı yönünde pek çok çalışma da mevcut. Özellikle normal doğumla dünyaya gelen bebek, annenin doğum kanalından geçtiği andan itibaren dış dünyanın mikroorganizmalarıyla tanışıyor. Annenin doğum kanalında var olan mikroorganizma yapısı, bebeğin florasının da olumlu yönde gelişmesini ve hastalıklarla çok daha iyi mücadele etmesini sağlıyor” dedi.

Bebeğin dış dünyaya karşı güçlü ve sağlıklı olması ebeveynin atacağı doğru adımlarla mümkün olduğunu belirten Dr. Kemal Akpınar, bebeğin daha sağlıklı bir büyüme süreci geçirmesi için şu önerilerde bulundu: