  • BIST 3.878,98
  • Altın 980.434
  • Dolar 18.5733
  • Euro 18.4735
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKACorona virüsünde yeni dalga paniği: Günde 18 milyon vaka çıkacak

Aşırı kahve tüketiminin zararları neler yorgunluk hissi veriyor!

» »
Kahve faydalarının yanında aşırı tüketildiğinde zararlı olabilen bir içecek. Gelin aşırı kahve tüketiminin vücuttaki belirtilerine yakından bakalım...
Aşırı kahve tüketiminin zararları neler yorgunluk hissi veriyor!

Kahve birçoğumuz için vazgeçilmez bir içecek. Öyle ki sabah kahve içmeden uyanamadığını hissedenler dahi var. Kültürümüzün de parçası olan bu içeceğin metabolizmayı arttırma gibi faydaları olsa da fazla tüketildiği takdirde vücutta sorunlara yol açabiliyor. İşte aşırı kahve tükettiğinizi gösteren 6 işaret!

Uykusuzluk yaşamaya başladıysanız

Kafein uyanık kalmanızı sağlar ancak aynı zamanda uykunuzu etkileyebilir. Araştırmacılar, yüksek bir kahve alımının uykuya dalmanız için gereken süreyi artırabileceğini göstermiştir.

Kahve içtikten sonraki gün yorgun hissediyorsanız

Kafein içeriği nedeniyle sinir sisteminizi uyarır ve fiziksel performansı artmaya yardımcıdır. Ancak bunun kötü yanı da vardır. Kahvede bulunan kimyasal bir element olan adenosin önce artar, sonra düşer. Bazı araştırmalara göre çok fazla kahve tüketiminden sonra kendinizi yorgun hissedebilir ve uykuya dalmakta zorlanabilirsiniz.

Midenizle ilgili probleminiz varsa

Kahvenin vücuda müshil etkisi vardır ve kolondaki aktiviteyi hızlandıran bir hormon salgılar. Çok fazla kahve içmek dışkıya ve hatta ishale neden olabilir. Ayrıca reflünün oluşmasına öncülük eder. Midenizle ilgili bir probleminiz varsa mutlaka kahve tüketimini azaltın.

Artan kaygı durumu

Kafein, sizi yorgun yapan adenosini engelleyerek uyanıklığı artırır. Ancak her gün fazla miktarda içiyorsanız endişe ve sinirliliğe yol açabilir. Kahve, davranışınızı etkileyebilecek adrenalin salınımı için bir tetikleyicidir. Çok gergin olduğunuzu fark ederseniz, kafein tüketiminizi kontrol etmeye çalışın.

Çarpıntınız varsa 

Çarpıntı durumu herkeste görünmez ama yine de oldukça yaygındır. Fazla kahve tüketimi nabzınızı artırabilir. Özellikle kalp ve kan basıncıyla ilgili sorunu olan kişilere kahve içmek önerilmez.

Metabolizmanız hızlanır ve bağımlı hale gelirseniz 

Kafein, yağ yakıcı bir takviyedir. Çalışmalar metabolizmanızı yüzde 3-11 oranında artırdığını göstermiştir. Ancak dikkatli olmak önemlidir çünkü bazı insanlarda bu etki tersine bağımlılık yaratabilir. Bu da vücudunuzun su ihtiyacı yerine kahve tüketmenize sebep olur.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağlık firmalarının “yanıltıcı” kan testleri sunduğu ortaya çıktı28 Ekim 2022 Cuma 09:33
  • Sigarayı bırakmanın faydaları neler akciğerler kendini yeniliyor!27 Ekim 2022 Perşembe 23:30
  • Her lokması zehir saçıyor: DNA'ya zarar veriyor, vücudu iltihaplandırıyor, hastalık riskini artırıyor!27 Ekim 2022 Perşembe 22:16
  • Koronavirüsten korunmanın yolları neler bağışıklığınızı güçlendirin!27 Ekim 2022 Perşembe 21:44
  • Dişlerde oluşan aşınmaların sebepleri neler diş fırçalama yöntemine dikkat!27 Ekim 2022 Perşembe 13:14
  • Çocuklarda hastalık sezonu başladı27 Ekim 2022 Perşembe 12:23
  • Mutlaka doktora gitmeniz gereken 11 hastalık belirtisi27 Ekim 2022 Perşembe 12:05
  • Corona virüsünde yeni dalga paniği: Günde 18 milyon vaka çıkacak26 Ekim 2022 Çarşamba 22:00
  • Pipetle içilen Covid-19 aşısı yaptılar26 Ekim 2022 Çarşamba 20:54
  • AB'nin ilaç düzenleyicisi yeni koronavirüs dalgasına karşı uyardı26 Ekim 2022 Çarşamba 16:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti