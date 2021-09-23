Aşırı Kilonun Tetiklediği 8 Hastalığa Dikkat!

Eğer düzensiz besleniyor ve fast food, ambalajlı gıdalar, gazlı içecekler, beyaz un, aşırı tuz, şekerli gıdaları bırakmıyorsanız dikkat! tehlikeyle burun burunasınız. Bu tarz beslenme ile her gün daha fazla kaloriye maruz kalıyoruz ve hareketimiz de azalıyor, sonucunda da vücuttaki yağ oranını her geçen gün artırıyor ve aşırı kilolu birey olma yolunda ilerliyorsunuz demektir.

Aşırı kilonun birçok hastalıkla ilişkisi bulunmaktadır. Öncelikle aşırı kilolu bireylerde yaşam kalitesi düşer, psikolojik ve fiziksel sağlık ciddi derecede olumsuz etkilenir. Aynı zamanda morbidite ve mortaliteyi artırıcı etkisi de ortaya konmuştur.

Peki Aşırı Kilo Hangi Hastalıklara Zemin Hazırlar?

Tip 2 diyabet

Kalp damar hastalıkları ve hipertansiyon

Solunum sistemi hastalıkları (uyku apnesi sendromu)

Bazı kanser türleri

Osteoartrit

Depresyon

Karaciğer yağlanması

Menstruasyon düzensizlikleri

Hastalık riskinin derecesi, vücut yağ miktarının dağılımı, yetişkinlikte kilo alma düzeyi ve fiziksel aktivite yetersizliğinden etkilenir. Bu sebeplere bağlı olarak risk oranı değişmektedir

Covid-19 Ve Aşırı Kilo İlişkisi

Bu aralar en çok araştırma konusu olan ve merak uyandıran aşırı kilo ve covid-19 ilişkisini hep birlikte inceleyelim:

Corona virüs sürecinde yoğun bakım ve mekanik vantilatöre bağlanma oranının 65 yaş üzeri yaşlılarda ve kronik rahatsızlığı olan vakalarda daha yüksek olduğu bilinmektedir. Aşırı kilolu bireylerde ise yaş farketmeden yoğun bakıma alınma riskinin yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Aynı zamanda aşırı kilolu olmak covid-19’a yakalandıktan sonra ölüm riskini ciddi oranda arttırmaktadır.

Peki Aşırı Kilomuz Varsa Ne Yapmalıyız?

Tabii ki kendi kendinize yanlış, şok diyetlerden kaçının. Bir beslenme uzmanı ile kilo verme sürecine başlamanızı tavsiye ediyorum.

Öncelikle ağırlık kaybı için hedefleriniz ulaşılabilir ve gerçekçi olmalı. Vermek istediğiniz kiloya karar verin ve bunu bir sürece yayın asla pes etmeyin! Bir şeylerin hızlı gerçekleşmesini beklemek yerine sağlıklı ve kalıcı bir sonuca odaklanın!

Aşırı kilonun kronik bir hastalık ve tedavisinin kişiye özel olduğunu unutmamalısınız!

Tedavi multidisipliner olmak zorundadır. Tıbbi beslenme (diyet) tedavisi, egzersiz tedavisi, davranış değişikliği tedavisi, ilaç tedavisi, cerrahi tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir.

Aşırı Kiloda Tıbbı Beslenme Tedavisi Nasıl Uygulanır?