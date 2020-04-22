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‘’Aşırı kullanım veya kaçak saptanmamıştır''

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Lefkoşa Devlet Hastanesi’nden ilaç ve tıbbi gereç hakkında “Tüm teslim alımlar ve çıkışlar sırasında kayıtlar tutuluyor... Aşırı kullanım veya kaçak saptanmamıştır” açıklaması yapıldı.
‘’Aşırı kullanım veya kaçak saptanmamıştır''

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nden ilaç ve tıbbi gereç hakkında “Tüm teslim alımlar ve çıkışlar sırasında kayıtlar tutuluyor... Aşırı kullanım veya kaçak saptanmamıştır” açıklaması yapıldı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, ilaç, malzeme ve tıbbi gereçlerin hastanenin eczanesine teslimi ve  çıkışı sırasında kayıtların tutulduğunu, yapılan incelemelerde  aşırı kullanım veya kaçak saptanmadığını bildirdi.

Hastane Başhekimi Adil Özyılkan tarafından yapılan yazılı açıklamada,  hastane eczanesine İlaç ve Eczacılık Dairesi ile Sağlık Bakanlığı Malzeme Komitesi tarafından gönderilen ilaç, tıbbi malzeme ve sair gereçlerin Kovid-19 sürecinde hastane içerisindeki ilgili servislere ve laboratuvarlara, Onkoloji Merkezi’ne, Hemodiyaliz Bölümü’ne, Talasemiya Merkezi’ne, Kolan Hastanesi’nde hizmet veren birimlere ve karantina otelleri gibi çeşitli yerlerde hizmet veren sağlık çalışanları ile hastalara ihtiyaçları doğrultusunda dağıtımının  yapıldığını kaydetti.

Özyılkan, “Eczanemize tüm teslim alımlar ve çıkışlar sırasında gereken kayıtlar tutulmaktadır. Hastane içerisinde yapılan incelemelerde mevcut Covid-19 pandemisi göz önünde bulundurulduğunda herhangi bir aşırı kullanım ve/veya kaçak saptanmamıştır.” ifadelerini kullandı.

Kayıtların  soruşturma kapsamında Sağlık Bakanlığı’na gönderildiğini vurgulayan Özyılkan, ülkeye giren tıbbi malzemelerle ilgili herhangi bir kaçak olup olmadığının Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hizmet veren ekipler tarafından bilinemeyeceğine vurgu yaptı.

Özyılkan, “Kamuoyunda ortaya atılan iddiaların devletin ilgili kurumları tarafından araştırılıp tüm toplum olarak şeffaf bir şekilde bilgilendirilmemiz gerektiği kanaatindeyiz.” dedi.

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