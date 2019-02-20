Aşırı mutluluk hissi verirken selülitleri önlüyor: Rus gençler sağlık için buzlu suda yüzüyor

Ortodoksluk'ta İsa'nın vaftiz edilmesinin buzlu suya girerek kutlandığı Epifani bayramının üzerinden bir ay geçmesinde rağmen Rusya'da gençler sağlık için buz gibi havada suyun tadını çıkarmaya devam ediyor.

Bu deneyimi yaşayanlar, buzlu suda yüzmenin aşırı mutluluk, temizlenme hissi verdiğini, selülitleri ve hastalıkları önlediğini belirtiyor.

AFP'nin haberine göre, buzlu suda yüzmek Rusya'da genelde yaşlıların yaptığı bir aktivite olarak düşünülse de, Moskova'daki ‘Başkentli Deniz Aygırları' isimli kulübün üyesi olan Tsuranova ve arkadaşları bu aktiviteye yeni bir imaj kazandırıyor.

Sıfırın altındaki hava sıcaklığı Rus gençlere engel olamıyor. Buzlu suda birkaç kulaç attıktan sonra Instagram hesabına koymak için fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmeyen Viktorya Tsuranova, kış boyunca donmuş nehirlere ve göllere giren kişiler için kullanılan bir tabir olan yeni nesil ‘deniz aygırlarından' yalnızca biri.

Tsuranova, kışın denize girmenin yalnızca nezle gibi hastalıkları uzaklaştırmakla kalmayıp selülite engel olduğunu, ayrıca mutluluk duygusunun artmasına neden olduğunu belirtiyor.

‘HER SEFERİNDE KORKUYORUM, AMA SELÜLİTLERE KARŞI HARİKA BİR YÖNTEM'

Bir fitness blogger'ı olan Tsuranova, 103 bin takipçili hesabında paylaştığı fotoğraf ve videonun ardından üzerinde ince bir paltoyla hafif titreyerek şunları söylüyor: "Ben sadece uç şeyleri, kendimi test etmeyi seviyorum. Her seferinde korkuyorum. Kış boyunca hiç hasta olmadım. Fazla yağı ve selüliti önlemek için harika bir yöntem."

‘GENÇLER, ESKİ NESİLLERİN İZİNDEN GİDİYOR'

Gruptan Nikolay, —2 derece soğuk havada Moskova Nehri'nin sularında kısa bir süre daldıktan sonra kuşburnu çayını yudumlarken "Artık sportif yaşam tarzı trend. Gençler arasında deniz aygırı yüzücülüğün standartlarını belirleyen daha yaşlı nesillerin izinden giden yeni bir genç dalga var" sözlerini dile getiriyor.

KALP VE NEFES SORUNLARI OLANLAR UYARILIYOR

Diğer yandan hava sıcaklığının —4 dereceye düştüğü durumlarda yüzme eylemi olan kış yüzücülüğüne deneyimine daha temkinli yaklaşılıyor.

Sibirya'daki Tümen kentinde bulunan Rusya Kış Yüzücülüğü Federasyonu bu sporun sağlık ve cilt için faydalarını sıralıyor, ancak aynı zamanda nefes ve kalp sorunları olanları bu konuda uyarıyor.

Tümenli bilim insanlarının 2015 yılında yaptığı bir araştırma, soğuğun 10 yılı aşkın bir süre boyunca buzlu suda yüzen kişilerin vücutlarında ‘baskı oluşturduğunu' ortaya koymuştu.

Bedeni güçlendirmek için Rusya'da popüler olan kış yüzücülüğü, Çin ve İskandinavya'da da görülüyor.

Her yıl 18 Ocak'ta milyonlarca Ortodoks, İsa'nın vaftiz oluşunu kutlamak için buzlu suya giriyor.

DELİBAŞ, KARLI HAVADA ÇIPLAK AYAKLA YÜRÜYÜŞ YAPIYOR

‘Başkentli Deniz Aygırları' kulübü, meraklılarına kış yüzücülüğü imkanı veriyor. Kulüpte kış aylarında gerçekleştirilen uluslararası yarışmalarda yer almaları için yüzücüler de eğitiliyor. Üyeler, deneyimleri doğrultusunda soğuk suda 1 ilâ 5 dakika kalmaya çalışıyor.

Kulübün yıldızı 26 yaşındaki Osman Delibaş, buzlu suyun içerisinde bir saat kalarak kadınlar dünya rekoruna imza atmıştı. Delibaş sıfırın altında hava sıcaklığında 1 kilometre kadar mesafe yüzerek madalyalar da kazanmıştı. Askerlere de kötü hava koşullarında hayatta kalma eğitimi veren Delibaş, karlı havada üzerinde bornoz ve çıplak ayakla yürüyüşe çıkıyor. Delibaş "Su benim elementim, özellikle de buzlu su" diyor.

‘KANATLANMIŞ GİBİ HİSSETTİRİYOR'

Kulübün kurucusu ve Delibaş'ın eğitmeni Natalya Seraya da yeni ‘deniz aygırlarına' sertifika veriyor. Kış yüzücülüğü alanında maratonlarda Rusya'da birçok madalya alan Seraya, buzlu sunun bağışıklığı güçlendirdiğini, sağlığa ve uzun, aktif bir yaşama giden yol olduğunu belirtiyor.

Seraya "Sudan çıktığında sıcak hissediyor ve kanatlanmış gibi mutlu hissediyorsun. Bunu mutluluktan uçmak olarak niteleyebiliriz" ifadelerini kullanıyor.

‘SIFIRLANMIŞLIK HİSSİ YARATIYOR'

İlk kez buzlu suda yüzme deneyimi yaşayan Tatyana Batalova da "Kendini sıfırlamışsın gibi bir temizlenme hissi oluşuyor" yorumunda bulunuyor.