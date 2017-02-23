 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.069
  • Altın 142,367
  • Dolar 3,5761
  • Euro 3,7720
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKATSK'da başörtüsü yasağı kalktı!

Aşırı sağcı Fransa Cumhurbaşkanı adayı Le Pen seçim anketlerinde önde

» »
Aşırı sağcı Fransa Cumhurbaşkanı adayı Le Pen seçim anketlerinde önde
Aşırı sağcı aday Marine Le Pen, Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda ilk sırada görünüyor. Ancak Le Pen'in seçimi ikinci turda kaybedeceği öngörülüyor.

Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan aşırı sağcı Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen, anketlere göre ilk turda seçimlerde ilk sırada görünüyor.

Ancak anketlere göre Le Pen'in ikinci turda merkez sağ adayı François Fillon ya da merkez adayı Emmanuel Macron'a karşı yenilmesi bekleniyor.

Ankete göre ikinci turun Macron ile Le Pen arasında geçmesi durumunda, Macron'un yüzde 61'e karşı yüzde 39 kazanması bekleniyor. Fillon ile Le Pen arasıdaysa, Fillon'un oyların yüzde 55'ini alarak Fransa Cumhurbaşkanı olacağı söyleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Stockholm'de 'ayaklanma': Göstericiler araçları ateşe verdi21 Şubat 2017 Salı 15:35
  • İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva'yı cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atadı21 Şubat 2017 Salı 15:10
  • Fransa'da mini AB zirvesi21 Şubat 2017 Salı 10:04
  • Ukrayna'da yangınlarda 67 kişi öldü21 Şubat 2017 Salı 10:04
  • Uçak AVM'ye düştü: 5 ölü21 Şubat 2017 Salı 08:44
  • Yunanistan'dan 894 sığınmacı Türkiye'ye iade edildi20 Şubat 2017 Pazartesi 12:24
  • Almanya'da Erdoğan endişesi20 Şubat 2017 Pazartesi 12:23
  • İspanyollardan “Sığınmacılara sınırları açın”çağrısı!19 Şubat 2017 Pazar 13:06
  • Yunanistan’dan İMF’ye : Daha fazla kemer sıkamıyoruz19 Şubat 2017 Pazar 13:04
  • Gürcistan'da televizyon kanalı protesto için ekranını kararttı18 Şubat 2017 Cumartesi 09:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti