Aşırı sağcı Fransa Cumhurbaşkanı adayı Le Pen seçim anketlerinde önde

Aşırı sağcı aday Marine Le Pen, Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda ilk sırada görünüyor. Ancak Le Pen'in seçimi ikinci turda kaybedeceği öngörülüyor.

Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan aşırı sağcı Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen, anketlere göre ilk turda seçimlerde ilk sırada görünüyor.

Ancak anketlere göre Le Pen'in ikinci turda merkez sağ adayı François Fillon ya da merkez adayı Emmanuel Macron'a karşı yenilmesi bekleniyor.

Ankete göre ikinci turun Macron ile Le Pen arasında geçmesi durumunda, Macron'un yüzde 61'e karşı yüzde 39 kazanması bekleniyor. Fillon ile Le Pen arasıdaysa, Fillon'un oyların yüzde 55'ini alarak Fransa Cumhurbaşkanı olacağı söyleniyor.