Aşırı sağcı Le Pen yeniden yargılanıyor

Fransa'nın aşırı sağcı siyasetçisi Jean-Marie Le Pen, Yahudi pop şarkıcısını hedef alan yorumlarıyla bir kez daha ırkçı nefreti körüklediği iddiasıyla yargılanıyor.

Fransa'nın aşırı sağcı siyasetçisi Jean-Marie Le Pen, Yahudi pop şarkıcısını hedef alan yorumlarıyla bir kez daha ırkçı nefreti körüklediği iddiasıyla yargılanıyor.

Fransa'nın önde gelen aşırı sağ partisinin 93 yaşındaki kurucusu Jean-Marie Le Pen, bir Yahudi pop şarkıcısını hedef alan yorumlarıyla bir kez daha ırkçı nefreti körüklediği iddiasıyla yargılanıyor.

Le Pen'in davası ünlü şarkıcı Madonna ve Fransız tenis yıldızı olmuş şarkıcı Yannick Noah da dahil olmak üzere aşırılıkçı tutumlarını kınayan sanatçılara karşı çıktığı, partinin web sitesinde 2014 yılında yayınlanan bir videodan kaynaklanıyor.

Fransız şarkıcı ve aktör Patrick Bruel hakkında sorulan Le Pen, Yahudi kökenlerine Holokost'u kastederek aktörle ilgili "Dinle, bir dahaki sefere tam bir fırın partisi yapacağız" demişti.

Le Pen susmamakta kararlı

Le Pen’in halihazırda bir dizi nefret söylemi nedeniyle mahkumiyetleri bulunuyor.

Le Pen 2015'te ana akım saygınlığı elde etmek isteyen kızı Marine Le Pen tarafından Ulusal Cephe liderliğinden ihraç edilmişti.

Ancak kıdemli Le Pen, Yahudiler, Müslümanlar, siyahlar ve göçmenlerle ilgili öfkeli açıklamalarını sürdürdü.

Suçlamaları reddediyor

Le Pen’in açıklamaları kendi partisinin liderleri de dahil olmak üzere bir öfke seline yol açtı.

Le Pen anti-semitik nefreti kışkırtmakla suçlandığı Paris'teki duruşmaya şahsen katılmayacağı belirtiliyor.

Le Pen’in avukatı söylemlerin bütün konuşmanın bir parçası alınarak çarpıtıldığını iddia ediyor.