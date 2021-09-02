  • BIST 1.480,710
  • Altın 483,10
  • Dolar 8,2730
  • Euro 9,7750
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

Aşırı sağcı Le Pen yeniden yargılanıyor

» »
Fransa'nın aşırı sağcı siyasetçisi Jean-Marie Le Pen, Yahudi pop şarkıcısını hedef alan yorumlarıyla bir kez daha ırkçı nefreti körüklediği iddiasıyla yargılanıyor.
Aşırı sağcı Le Pen yeniden yargılanıyor

Fransa'nın aşırı sağcı siyasetçisi Jean-Marie Le Pen, Yahudi pop şarkıcısını hedef alan yorumlarıyla bir kez daha ırkçı nefreti körüklediği iddiasıyla yargılanıyor.

Fransa'nın önde gelen aşırı sağ partisinin 93 yaşındaki kurucusu Jean-Marie Le Pen, bir Yahudi pop şarkıcısını hedef alan yorumlarıyla bir kez daha ırkçı nefreti körüklediği iddiasıyla yargılanıyor.

Le Pen'in davası ünlü şarkıcı Madonna ve Fransız tenis yıldızı olmuş şarkıcı Yannick Noah da dahil olmak üzere aşırılıkçı tutumlarını kınayan sanatçılara karşı çıktığı, partinin web sitesinde 2014 yılında yayınlanan bir videodan kaynaklanıyor.

Fransız şarkıcı ve aktör Patrick Bruel hakkında sorulan Le Pen, Yahudi kökenlerine Holokost'u kastederek aktörle ilgili "Dinle, bir dahaki sefere tam bir fırın partisi yapacağız" demişti.

Le Pen susmamakta kararlı

Le Pen’in halihazırda bir dizi nefret söylemi nedeniyle mahkumiyetleri bulunuyor.

Le Pen 2015'te ana akım saygınlığı elde etmek isteyen kızı Marine Le Pen tarafından Ulusal Cephe liderliğinden ihraç edilmişti.

Ancak kıdemli Le Pen, Yahudiler, Müslümanlar, siyahlar ve göçmenlerle ilgili öfkeli açıklamalarını sürdürdü.

Suçlamaları reddediyor

Le Pen’in açıklamaları kendi partisinin liderleri de dahil olmak üzere bir öfke seline yol açtı.

Le Pen anti-semitik nefreti kışkırtmakla suçlandığı Paris'teki duruşmaya şahsen katılmayacağı belirtiliyor.

Le Pen’in avukatı söylemlerin bütün konuşmanın bir parçası alınarak çarpıtıldığını iddia ediyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa Şampiyonası: Türkiye, Polonya’yı yenerek yarı finale yükseldi01 Eylül 2021 Çarşamba 09:32
  • Merkel’den göçmen çıkışı: Adınız Klaus olmasa da Alman olabilirsiniz01 Eylül 2021 Çarşamba 09:02
  • AB "kontrolsüz, yasa dışı göç" istemiyor31 Ağustos 2021 Salı 22:02
  • Fas'tan İspanya'ya gitmeye çalışan 20 düzensiz göçmen hayatını kaybetti31 Ağustos 2021 Salı 14:16
  • Yunanistan'da kabinede değişiklik: Yeni bir bakanlık da kuruldu31 Ağustos 2021 Salı 13:15
  • Yunanistan’da zorunlu aşı uygulamasını protesto edenlerle polis çatıştı30 Ağustos 2021 Pazartesi 14:30
  • Avrupa Birliği’nden Afganistan açıklaması30 Ağustos 2021 Pazartesi 12:30
  • İtalya’da 15 katlı binada korkutan yangın30 Ağustos 2021 Pazartesi 12:24
  • Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Türkiye, tahliyelere önemli katkıda bulunuyor30 Ağustos 2021 Pazartesi 11:41
  • Fransa'da aşı zorunluluğu ve sağlık ruhsatı uygulaması karşıtları yine 'sokağa indi'29 Ağustos 2021 Pazar 21:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti