Aşırı Sağcı SİMERİNİ'ye göre: Rumlar seçim sonrası müzakerelerin başlamasını beklemiyor!

Simerini Gazetesi’nin anketine göre Kıbrıslı Rumların yüzde 56’sı şuanda Kıbrıs müzakerelerin yeniden başlamasını beklemiyor. Ankette yer alan bir başka soruya göre ise Kıbrıslı Rumların yüzde 31’i KKTC’de gerçekleştirilecek seçim sonrası Kıbrıs müzakerelerinin başlayacağına inanmıyor.

Simerini gazetesi, “Lefkoşa Üniversitesi/IMR Örgütü” tarafından 19-20 Ağustos tarihlerinde 500 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarını açıkladı.

Ankette Kıbrıs sorununa ilişkin olarak Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin başlamasının söz konusu olup olmadığı şeklindeki soruya katılımcıların yüzde 56’sının “kesinlikle hayır”, yüzde 33’nün “büyük olasılıkla hayır”, yüzde 7’sinin “kesinlikle evet” ve yüzde 4’ünün ise “büyük olasılıkla evet” yanıtlarını verdikleri ifade edildi.

KKTC’de gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin çözüm müzakerelerinin yeniden başlamasında ne kadar etkili olacağı şeklindeki bir soruya ise katılımcıların yüzde 31’i “hiç”, yüzde 27’si “büyük oranda”, yüzde 24’ü “yeterli oranda” ve yüzde 18’i ise “küçük oranda” yanıtlarını verdi.