Aşırı sıcak ve nemli hava, beyin kanamasına yol açıyor

Yaz aylarında güneşe aşırı maruz kalma sonucu ortaya çıkan ve ölümcül sonuçlara neden olan güneş çarpması, özellikle çocuk ve yaşlıları tehdit ediyor. Aşırı sıcak ve nemli havalarda artan vücut ısısının vücutta ve beyin hücrelerinde hasara neden olacağını söyleyen Medicana Bursa Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdal Baysal, bu durumun beyin kanamasına yol açabileceğini belirtti.

EN ÇOK ONLAR ETKİLENİYOR

Dr. Serdal Baysal, güneş çarpması sonucu beyinde meydana gelen hasarın düzeyi ile ilişkili kalıcı veya geçici nörolojik bozuklukların ortaya çıkabileceğini kaydetti.

Aşırı sıcaklardan en çok küçük çocuklar, yaşlılar, kanser hastaları, kalp ve solunum yetmezliği olan hastalar, tansiyon ve şeker hastalığı gibi metabolik ve kronik hastalığı olanların etkilenebileceğini aktaran Dr. Serdal Baysal, "Yaz aylarında dikkatsiz güneşlenme sonucu daha öncesinde herhangi bir sağlık sorunu olmayan kişiler de sıcak havalardan olumsuz yönde etkilenirler" dedi.