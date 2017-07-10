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Aşırı sıcaklar geri dönüyor!

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Aşırı sıcaklar geri dönüyor!
Meteoroloji Dairesi 11 – 17 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Dairesi’nin 11 – 17 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre hava sıcaklığı 43 dereceye kadar çıkacak.

İlgili dönemde bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta boyu açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 40 - 43 derece, sahillerde ise 33 - 36 derece dolaylarında seyredecek.

İlgili dönemde rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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