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Aşırı sıcaklar Japonya'da can alıyor: 27 kişi hayatını kaybetti

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Aşırı sıcaklar Japonya'da can alıyor: 27 kişi hayatını kaybetti
Aşırı sıcaklar Japonya'da can alıyor: 27 kişi hayatını kaybetti

Japonya’daki kamu yayıncısı NHK’nın haberine göre, Tokyo Sosyal Refah ve Kamu Sağlığı Bürosu yüksek sıcaklıklarda hayatını kaybedenlere ilişkin verileri güncelledi.

Buna göre, son bir haftada yaşları 50 ila 90 arasında bulunan 27 kişi sıcak çarpması sebebiyle öldü.

Ölümlerin yüzde 70’inin 70 yaş üzeri olduğu, 26’sının ev içinde meydana geldiği, ölenlerin 23’ünün havalandırma cihazının bulunmadığı ya da kullanmadığı kaydedildi.

BU AY SICAK ÇARPMASINDAN HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISININ 53’E YÜKSELDİ

Bu ay sıcak çarpmasından hayatını kaybedenlerin sayısının 53’e çıktığı Tokyo metropolünde, sağlık uzmanları, havalandırma cihazlarını devamlı kullanmayı ve sıklıkla su tüketmeyi tavsiye ediyor.

Ağustos başından beri Tokyo'da hava sıcaklığı 32 ila 37 derece arasında seyrediyor.

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