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Aşırı sıcaklar Polonya ve Yunanistan’ı da etkisi altına aldı, Türkiye sınırına dayandı

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Geçtiğimiz haftalarda başta İngiltere, Almanya, Fransa ve Belçika olmak üzere Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası Türkiye sınırına dayandı.
Aşırı sıcaklar Polonya ve Yunanistan’ı da etkisi altına aldı, Türkiye sınırına dayandı

Geçtiğimiz hafta Avrupa’yı etkisi altına alan aşırı sıcaklar nedeniyle birçok ülkede sıcaklık rekoru kırılırken, 1000’den fazla ölüm kaydedilmişti. İngiltere’de uçak pistleri erimiş, demir yolu rayları bükülmüş, ulaşım sekteye uğramıştı. Fransa, İspanya ve Portekiz’de de aşırı sıcaklar orman yangınlarına neden olmuş, binlerce hektarlık alanlar küle dönmüştü.

Avrupa’da hayatı adeta kabusa çeviren sıcak hava dalgası, bu kez Türkiye sınırına dayandı. Avrupa’nın doğusunda etkisini göstermeye başlayan aşırı sıcaklar nedeniyle İtalya, Polonya ve Slovenya’da orman yangınları etkisini artırdı.

TEMMUZ SONUNA KADAR ETKİSİNİ HİSSETTİREBİLİR

Yunanistan’ın başkenti Atina’da iki gündür şiddetli rüzgarların etkisiyle orman yangınları şiddetlenirken, Atina hükümeti sözcüsü Giannis Oikonomou, Avrupa’yı iklim değişikliğiyle mücadele etmek için daha fazlasını yapmaya çağırdı. Atina Ulusal Gözlemevi’nin son tahminlerine göre, başkent Atina’da ölçülen 40 derece sıcaklığın ay sonuna kadar benzer ölçülerde etkisini göstereceği bildirildi.

Yunanistan’da itfaiyecilerin son bir haftada 390’dan fazla orman yangınına müdahale ettiği günde yaklaşık 50-70 arası yangın çıktığı açıklandı. Penteli’deki meteoroloji istasyonu son iki gündür bölgedeki rüzgarların saatte 113 kilometreye kadar ulaştığını yazdı.

İtalya’da da hava sıcaklıkları rekor seviyelere ulaştı. İtalya’nın kuzeyinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürerken, alevlerin yerleşim yerlerini tehdit ettiği bu nedenle bölgede tahliyelerin başladığı bildirildi.

10 GÜNDE 1700’DEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ
İspanya Meteoroloji Ajansınca (AEMET) yayımlanan verilere göre, ülkede son 10 günde 678 kişi yaz sıcakları nedeniyle hayatını kaybetti. Portekiz’de 7-18 Temmuz’da 1065 kişi aynı nedenden yaşamını yitirdi. Böylece sadece iki Avrupa ülkesinde 10 günde bin 700’den fazla kişi öldü.

Sıcak hava dalgası bugün itibariyle etkisini Türkiye’de hissettirmeye başladı. Yetkililer, yarından itibaren sıcaklıkların artacağını belirtirken, özellikle kronik hastalıkları olanları gerekmedikçe sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.

DSÖ’DEN KRİTİK UYARI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge son dönemde Avrupa’yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kluge, yaşanan aşırı sıcakların iklim değişikliğinin bir sonucu olduğunu belirtirken, Avrupa ülkelerinin ortak bir plan hazırlaması gerektiğini vurguladı. Kluge, “Mevcut kriz, halk sağlığını ve insanlığın varlığını tehdit etmektedir.”  dedi.

DSÖ olarak aşırı sıcaklarda dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili tavsiyeler hazırladıklarını hatırlatan Kluge, “Vücudunuzu soğuk tutun ve su için. Bol ve ince kıyafetler kullanın. Soğuk dış alın. Alkol, kafein ile şekerli içeceklerden uzak durun ve mutlaka 2-3 saati ılıman ortamda geçirin.” dedi.

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