Aşırı Stres ve Yoğun Çalışma Saçları Dökebiliyor

Dönemsel ya da bazı sağlık sorunları nedeni ile saç dökülmeleri ile karşı karşıya kalabiliriz. Hem kadın hem de erkeklerde görülebilen saç dökülme problemi tedavi edilmediği takdirde kişiyi birçok açıdan olumsuz yönde etkileyebilir. Dr. Sevgi Ekiyor, saç bakımı, saç dökülmesi ve tedavileri hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Sıcaklık, soğuk havalar, güneş görme oranı ve kuru havalar dönemsel olarak saç dökülmelerini etkileyebilir. Dolayısıyla kış aylarında maruz kalınan kuru ve soğuk havalar sebebiyle saç dökülmelerinde bir artış gözlemlenebiliyor. Su kaynağındaki değişiklikler suyun içeriğindeki mineral miktarını etkilediği için aslında seyahat ettiğimizde bile dönemsel saç dökülmeleri yaşayabiliyoruz. Çok fazla fön çekilmesi, sprey kullanılması ya da saçlara uygulanan dip boyaları da saç dökülmesini etkileyen dış faktörler arasında yer alıyor. Ancak bu dış faktörler dışında dökülme görülen, günde 100 adetten fazla saç kaybı yaşayıp patolojik bir tanı alan kişilerde sağlık sorunları gözlemleniyor.

Tiroid, demir eksikliği, B12 anemisi gibi hastalıklar saç dökülmesine sebebiyet verebilir. Bu neden ile vitamin ve mineraller saç açısından oldukça önem taşır. Bunun dışında sebebi bilinmeyen ya da genetik faktör taşıyan saç dökülmeleri de görülebilmektedir. ''Saç dökülmesinin nedenleri'' bu neden ile oldukça geniş bir konudur.

Saç dökülmeleri 25-45 yaş arasında atak bir şekilde hareket eder. Bu dönemler hem daha stresli hem de daha yoğun çalışılan dönemlerdir. Üstelik bu dönemlerde vitamin ve mineral ihtiyaçlarının karşılanması da oldukça önemlidir. Erkeklerde ve kadınlarda görülen saç dökülme tipleri birbirinden farklılık gösteriyor. Saçta aralıklı bir şekilde görülen dökülme genellikle kadın tipi; avuç içimizi kafamızın üzerine koyduğumuzda kapsadığı alanda önde ve arkada görülen dökülmeler ise erkek tipi olarak nitelendirilir. Erkek tipi saç dökülme şeklinde genetik faktörler de büyük önem taşır. Ailede görülen erkek tipi saç dökülme, kişiyi %35-37 oranında etkileyebilir.

Saç tedavileri; saç botoxu, saç dolgusu, saç GRPsi, saç mezoterapisi, saç aşısı, saç kök hücre tedavisi ve saç ekimi olarak çeşitlenir. Tedavi yöntemi vakaya göre belirlenir. Eğer saçlarınızda ara ara görülen bir seyrelme varsa, tek seanslık kök hücre tedavileri saç dökülmenizi durduran bir yöntem olacaktır. Ancak saçlarınızın yapısında ciddi bir kuruma ya da bir incelme varsa kök hücre tedavisinin yanında mezoterapi tedavilerinden de yararlanabiliriz.

Kadın tipi dökülmelerde, yağ kök hücresi ve saçın kendi kök hücresini birleştiren yöntemi daha çok tercih ediyorum. Daha güçlü sonuçlar almak için tedaviyi GRP ve mezoterapiler ile destekleyebiliyorum. Tedavilerde asıl amaç folikül hücrelerinde canlanma sağlanmaktır. Eğer kişi saç ekimi tedavisine ihtiyaç duyuyorsa, saç kök hücre tedavisine mutlaka başvurmalıdır.