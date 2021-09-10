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Aşırı terlemek farklı hastalıkların habercisi olabilir

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Terlemenin sosyal boyutundan öte ciddi rahatsızlıkların da habercisi olabileceğine vurgu yapan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hayri Kara, “Terleme şikayeti kesinlikle ciddiye alınmalı ve nedenleri üzerinde durulmalıdır.
Aşırı terlemek farklı hastalıkların habercisi olabilir

Terlemenin sosyal boyutundan öte ciddi rahatsızlıkların da habercisi olabileceğine vurgu yapan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hayri Kara, “Terleme şikayeti kesinlikle ciddiye alınmalı ve nedenleri üzerinde durulmalıdır. Özellikle yaz aylarında terlemek normal kabul edildiği için bu sorun çoğu kez görmezden gelinir ancak sebebinin ne olduğunun araştırılmadığı
durumlarda, uzun vadede ciddi problemlerle karşılaşılabilir. Özellikle bölgesel terlemeler ciddiye alınmalı ve mutlaka sebebi araştırılmalı” uyarısında bulundu.

AŞIRI TERLEMENİN FİZYOLOJİK YA DA PSİKOLOJİK NEDENLERİNE DİKKAT

Terlemenin son derece doğal hatta sağlıklı bir durum olduğunu belirten Kara, yüksek sıcaklıklar ve fiziksel aktivitede artış sonucu meydana gelen terlemenin normal olduğunu ve kimi zaman heyecan, korku, stres gibi faktörlerin de terlemeye yol açtığını belirtti.
Bu gibi durumlarda, kişilerin hayat kalitesini bozacak bir terleme olursa mutlaka altında yatan
psikolojik nedenlerin de araştırılması gerektiğine dikkat çekti. Terlemenin fizyolojik nedenlerinin de son derece önemli olduğunu belirten Kara, “Vücut kendi ısısını dengelemek için terler ve bu hormonların sağlıklı çalıştığını gösterir ancak terlemenin aşırıya kaçması hormon bozukluğuna da işaret etmektedir” şeklinde konuştu.

AŞIRI TERLEME HANGİ HASTALIKLARIN HABERCİSİDİR?

“Terlemek, vücudun hormonal bir tepkisi olduğu için aşırı terleme durumlarında mutlaka hormonlar incelenmelidir. Çünkü bunun altında yatan neden hormonların gereğinden fazla çalışması olabilir. Örneğin tiroid bezinin fazla çalıştığı, hipertiroid olarak adlandırdığımız durumlarda sıklıkla karşılaştığımız durumlardan biri de aşırı terlemedir. Buna ilaveten yüksek tansiyon olarak da bilinen hipertansiyon hastalarında da terleme normal seviyenin üzerindedir” diye konuşan Kara, terleme şikayeti olan kişileri mutlaka test yaptırmaları konusunda uyardı. Kara, aşırı terlemenin habercisi olabileceği hastalıkları şöyle sıraladı:

“Enfeksiyondan kaynaklanan ateş, hormon bozuklukları, tiroid bezinin normalden fazla çalışması ( Hipertiroid), kan şekeri seviyesinin normalin altında olması ( Hipoglisemi), şeker hastalığı ( Diyabet), kanser, solunum yolu hastalıkları (Tüberküloz vb), psikolojik nedenler, ağrı sendromları. Ayrıca aşırı terlemenin sebep olacağı hastalıklar ise Aşırı derecede tansiyon düşmesi, böbrek hastalıkları, kalp ritim bozuklukları, aşırı yorgunluk, aşırı halsizlik ve denge bozuklukları gibi ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Özellikle koltuk altı bölgesinde oluşan lekeler, yüzün sürekli ıslak ve ellerin sürekli nemli olması cildinizi tahriş edebilir ve mantar hastalıklarına neden olabilir. İş yaşamınızı ya da günlük hayatınızı da olumsuz yönde etkileyebiliyor.”

“BU PROBLEMİN ÇÖZÜMÜNDEN ÖNCE NEDENİNE YÖNELMELİ”

Dr. Kara, tedaviden önce nedenlerin saptanması gerektiğine dikkat çekerek sözlerini şöyle tamamladı:

“Aşırı terleme problemi yaşayan kişiler, bu problemin çözümünden önce nedenine yönelmeli. Bunun için hormon ya da kan testi yaptırabilirler. Elbette buradan net bir tedavi önermek son derece yanlış olur. Ben, iç hastalıkları uzman hekimi olarak, çok sayıda nedeni olan bir durumun doğru tedavi edilebilmesi için mutlaka bir hekime görünmelerini ve terleme problemine neden olan temel sebebe göre bir tedavi yöntemi izlenmesini öneriyorum.” (DHA)

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