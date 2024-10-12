  • BIST 8876.22
  • Altın 2928.215
  • Dolar 34.2375
  • Euro 37.4474
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKABM’den resmi açıklama: Gayriresmi akşam yemeği 15 Ekim’de olacak

Aşırı tuz tüketimi kronik böbrek yetmezliğine yol açabilir!

» »
Aşırı tuz tüketimi kronik böbrek yetmezliğine yol açabilir!
Aşırı tuz tüketimi kronik böbrek yetmezliğine yol açabilir!

Diyabet ve hipertansiyon, kronik böbrek yetmezliğinin en önemli sebepleri olarak öne çıkıyor. Tuz tüketimi arttıkça hipertansiyon riski de artıyor. Sonuç olarak aşırı tuz tüketimi böbreklere de zarar veriyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Nefroloji Anabilim Dalı Pratisyen Hekimi Dr. Rana Ömürova, tuz kısıtlaması, düzenli egzersiz ve kilo verme gibi yaşam tarzı değişikliklerinin kronik böbrek yetmezliğini önlemede etkili olduğunu söylüyor.

Böbrek yetmezliği akut ve kronik olarak seyredebiliyor. Akut böbrek yetmezliği haftalar, günler gibi kısa süreli aniden gelişen bozukluklar iken, 3 aydan daha uzun süreli böbrek çalışma bozuklukları kronik olarak kabul ediliyor. Akut böbrek yetmezliği çoğunlukla düzenlenebilirken, kronik yetmezlik ilerleyici ve kalıcı olabiliyor.

Özellikle kronik böbrek yetmezliğinden korunmanın ve tedavisinin önemine değinen Dr. Rana Ömürova, böbrek yetmezliğinin tüm organları etkileyebilen ciddi sonuçları olabileceğine dikkat çekiyor.

Hipertansiyon ve Diyabet Böbrek Yetmezliği Nedeni

Kronik böbrek yetmezliğine yol açan nedenlerin başında diyabet ve hipertansiyon geliyor. Yani kronik böbrek yetmezliklerinin yüzde 60’ı bu iki sağlık sorunundan kaynaklanıyor. Bu hastalıklar ise aşırı tuz kullanımı ile yakından ilgili. Dr. Rana Ömürova, diğer böbrek yetmezliği nedenlerini nefrit denen böbrek iltihapları, idrar yolu enfeksiyonları, taş hastalıkları, genetik hastalıklar ve yine böbreğin kistik hastalıkları olarak sıralıyor.

Tuz Tüketimini Azaltmaya Yardımcı İpuçları

Aşırı tuz tüketiminin tansiyonu yükselttiğine, damarlardaki basıncı arttırarak böbreklere zarar verdiğine değinen Dr. Rana Ömürova, tuz tüketimini azaltıcı ipuçlarını şöyle sıralıyor; “Yemek pişirirken kullandığınız tuz miktarını yavaş yavaş azaltın, ağız tadınız zamanla az tuza alışacaktır. Yemeklerinizi lezzetlendirmek için tuz yerine, çeşitli baharatlar, dereotu, maydanoz, limon ve sarımsak gibi besinler kullanın. Çocuklarınızda yemeklerine tuz ekleme alışkanlığı gelişmemesi için sofranızdan tuzu ve tuzlu sosları kaldırın. Satın almadan önce hazır besinlerin üzerindeki etiketi mutlaka okuyun. Daha az tuz içerenleri tercih edin. Turşu, konserve, salamura yaprak, zeytin ve peynir gibi besinleri tüketmeden önce mutlaka yıkayın ya da suda bekletin. Daha fazla taze sebze ve meyve tüketin.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nijerya Bağımsızlık Günü Coşkuyla Kutlandı03 Ekim 2024 Perşembe 16:18
  • “Çok Fonksiyonlu Doğum Topu”, Türk Patent Enstitüsü tarafından “faydalı model” olarak tescillendi02 Ekim 2024 Çarşamba 12:13
  • Prof. Dr. Umut Aksoy: “Tıbbın temelinde daima bilim, akıl ve etik yer alır.”01 Ekim 2024 Salı 14:43
  • YDÜ Hastanesi, Yapay Zeka Destekli Kanser Tanı Sistemini Kullanan Dünyadaki İkinci Merkez Oluyor30 Eylül 2024 Pazartesi 12:55
  • Yeni bakteriyofajlar, Türk ve Avustralyalı bilim insanlarının iş birliğinde keşfedildi!29 Eylül 2024 Pazar 18:06
  • 8 ülkeden 11 sanatçı Dr. Ilias Abdullin için Kıbrıs’ta buluşacak!27 Eylül 2024 Cuma 13:48
  • Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyeleri Romanya’dan ödülle döndü!26 Eylül 2024 Perşembe 14:38
  • Prof. Dr. İhsan Çalış: “Sıkıştırma Simülatörü cihazı öğrencilerimize kritik beceriler kazandırıyor”25 Eylül 2024 Çarşamba 12:44
  • “Yeni Akademik Yıla Merhaba Eylül Sergisi” Tatar tarafından açıldı22 Eylül 2024 Pazar 09:19
  • Yakın Doğu Üniversitesi’nde yeni akademik yılın ilk dersini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar verdi21 Eylül 2024 Cumartesi 11:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti