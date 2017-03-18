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Aşırı Tuz Tüketimi Sağlığınıza Zarar Veriyor

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Aşırı Tuz Tüketimi Sağlığınıza Zarar Veriyor
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Özgür Sirkeci, Açıkladı..

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Özgür Sirkeci, Aşırı Tuz Tüketiminin Tansiyon, Kalp Hastalıkları, İnme, Böbrek Hastalıkları, Kemik Erimesi Gibi Birçok Hastalığa Sebep Olduğunu İfade Ederek, Yemeklerde Azaltılan 1 Gr Tuzun Bile Felçte %5’e, Kalp Krizlerinde ise % 3’lük Azalma Sağladığını Belirtti.

Türk Toplumunda Tuz İçeriği Yüksek Gıdalar Fazla Tüketiliyor

Tuzun %40 sodyum ve %60 klordan oluşan bir bileşke olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Özgür Sirkeci, Dünya Sağlık Örgütü’nün, günlük tuz alımını 5 gr. olarak önerdiğini ancak Türk toplumunda günlük kişi başı tuz tüketiminin yaklaşık olarak 18 gr. olduğunu belirtti.  Tuz tüketim oranının Tük toplumunda bu kadar fazla olmasının tüketilen besinlerdeki tuz oranının fazlalığından kaynaklandığını ifade eden Uzm. Dr. Özgür Sirkeci, konserveler, salçalar, turşular ve ekmek gibi tuz içeriği yüksek gıdaların toplumumuzda oldukça fazla tüketildiğini söyledi.

Tuz Tüketimini 1 gr. Azaltmak Felçte %5, Kalp Krizlerinde %3 ‘lük Azalma Sağlıyor

Aşırı tuz tüketimi, tansiyon, kalp hastalıkları, inme, böbrek hastalıkları, kemik erimesi gibi birçok sağlık problemine neden olurken, diyet içeriğindeki 1 gr. tuzun azaltılmasının, felçlerde %5, kalp krizlerinde ise %3’lük bir azalma sağladığını belirten Uzm. Dr. Özgür Sirkeci, diyette tuz miktarının 9 gr. azaltılmasının ise felçlerde %34’lük, kalp krizlerinde ise %24’lük bir azalma sağladığını ifade etti.

Tuz Tüketimi Sağlık Sorunlarının En Önemli Kaynağı

Ülkemizde tuz tüketiminin sağlık sorunlarına zemin hazırladığını söyleyen Uzm. Dr. Özgür Sirkeci, özellikle hipertansiyon, kronik böbrek yetmezliği, şeker hastalığı, kronik karaciğer hastalığı gibi hastalıkları olan kişilerin tuz tüketiminde dikkatli olması gerektiğini belirtti.  Ülkemizde yemek alışkanlıklarımızda problemlerin olduğunu belirten Uzm. Dr. Özgür Sirkeci, yemek alışkanlığındaki en büyük problemimizin yemekleri tuzlu hazırlayıp, tadına bakmadan tekrar yemeklere tuz atmak olduğunu ifade etti. Bu gibi alışkanlıklar ortadan kalktığında, tuz tüketiminde de azalma olacağını söyleyen Uzm. Dr. Özgür Sirkeci, normal şartlarda yemeklere tuz eklemenin şart olmadığını, sadece gıdaların içerisinde bulunan sodyum miktarının insan vücudu için yeterli olabileceğini belirtti.

Tuz Tüketimini Azaltmak İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler;

  • Daima taze ve tuz eklenmemiş besinler tüketilmeli
  • Turşu, konserve, salam, sosis, sucuk gibi tuz içeriği yüksek besinleri tüketmekten kaçınılmalı, taze sebze ve meyve tüketimi arttırılmalı
  • Yemeklerin tadına bakılmadan yemeğe tuz ilave edilmemeli, yemeklere lezzet vermek açısından tuz yerine nane, kekik, dereotu gibi ürünler kullanılmalı
  • Hazır besin alırken etiket bilgilerine mutlaka bakılmalı, aşırı tuz içeren besinlerin alımından kaçınılmalı
  • Ev dışında yemek yerken tuzsuz besinler tercih edilmeli
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