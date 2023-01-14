  • BIST 4.984,86
  • Altın 1159.804
  • Dolar 18.7772
  • Euro 20.3339
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKABel fıtığında doğru sanılan 10 hatalı bilgi

Aşırı yağışlar Güney Kıbrıs’ta da etkili oluyor...

» »
Güney Kıbrıs’ta su baskınlarına sebep olurken, Trodos’a giden yollar yoğun kar yapışı sebebiyle kapandı.
Aşırı yağışlar Güney Kıbrıs’ta da etkili oluyor...

Kıbrıs’ın genelini etkisi altına alan yoğun yağışlar Güney Kıbrıs’ta su baskınlarına sebep olurken, Trodos’a giden yollar yoğun kar yapışı sebebiyle kapandı.

“Alphanews” haber sitesinde yer alan haberlere göre, sağanak yağış özellikle Mağusa ve Larnaka bölgesinde etkili oldu.

“Aya Napa” ve “Protara” bölgelerini etkileyen sağanak yağış sebebiyle yolları ve bazı ev ve işyerlerini su bastı, Rum İtfaiyesi ise 50’den fazla çağrıya yanıt verdi.

Haber sitesi, bir şahsın sel sularında kano yaptığı görüntüleri de okuyucusuyla paylaştı.

Haberde, Trodos zirvesi ve eteklerine yoğun kar yağışının sürdüğü, Trodos’a giden tüm yolların ise kapandığı vurgulandı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs’tan Çin vatandaşlarına PCR şartı!12 Ocak 2023 Perşembe 15:01
  • Güneyde Meteoroloji Dairesi'nden sarı alarm...12 Ocak 2023 Perşembe 14:31
  • Rum Başkanlık seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısı 561 bin 03312 Ocak 2023 Perşembe 14:19
  • RMMO subayına paylaşımları sebebiyle soruşturma!12 Ocak 2023 Perşembe 12:49
  • Trodos beyaza büründü!12 Ocak 2023 Perşembe 12:35
  • Güney Kıbrıs’ta tarıma 454 milyon Euro destek!11 Ocak 2023 Çarşamba 19:03
  • Rum Cezaevi’ndeki güvenlik havada!11 Ocak 2023 Çarşamba 17:35
  • Güneyde kızgın baba otizmli çocuğa saldırdı11 Ocak 2023 Çarşamba 15:07
  • Güney'de Narkotik İş Başında! 22 kilo Uyuşturucu Ele Geçirdiler11 Ocak 2023 Çarşamba 14:54
  • Güney Kıbrıs’ın adı bir kez daha casus yazılım skandalına karıştı11 Ocak 2023 Çarşamba 12:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti