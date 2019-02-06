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Aşırı yağışlar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

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Polis, bazı yolların trafik akışına kapatıldığını duyurdu.
Aşırı yağışlar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

Polis, bazı yolların trafik akışına kapatıldığını duyurdu.

Polisten yapılan açıklamaya göre, aşırı yağış nedeniyle yola akan sular ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Girne – Lefkoşa Anayolunun Girne Üst geçidi ile Boğaz Kavşağı arası ve Girne – Degirmenlik Anayolunun ise Arapköy kavşağı ile Alevkayası kavşağı arası güvenlik açısından trafik akışına kapatılmıştır.

Ayrıca Kaplıca – Balalan çemberi arası yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metrenin altına düşmüş ve Kaplıca – Büyükkonuk Anayolu üzeri ise yola taş düşmesi olmuştur.

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