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Aşırı yağıştan dolayı Dörtyol’da Ağılları su bastı (video)

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Aşırı yağıştan dolayı Dörtyol’da Ağılları su bastı
Aşırı yağıştan dolayı Dörtyol’da Ağılları su bastı (video)

Ülkemizde etkili olan aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

dortyolagillar.jpgDörtyol’da, öğle saatlerinde etkisini gösteren aşırı yağışlar sebebiyle ağılları su bastı.

Etkili olan yağışlar birçok evde de su baskınına neden oldu. (MHA)

 

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