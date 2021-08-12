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Aşırı Yüksek Sıcaklıklar, Stres ve Kaygıya Yol Açıyor

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Aşırı Yüksek Sıcaklıklar, Stres ve Kaygıya Yol Açıyor
Aşırı Yüksek Sıcaklıklar, Stres ve Kaygıya Yol Açıyor

Aşırı yüksek hava sıcaklıkları aşırı terleme, su kaybı, konforsuz ve bölünmüş uykular ve aşırı nemin bedenin dengesini bozduğunu belirten uzmanlar, bu durumun kişide stres oluşturduğuna dikkat çekiyor. Strese bağlı olarak iş ve sorumluluklarda gecikme, performans kaybı, dikkat azalması ve tahammülsüzlük yaşanabileceğini belirten uzmanlar, kaygıya bağlı rahatsızlıkların şiddetinde artış görülebileceğini vurguluyor.

Uzman Klinik Psikolog Ömer Bayar, aşırı sıcak havaların psikoloji üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

İnsanın içinde yaşadığı ekosistem ile etkileşim halinde olduğunu ve çevresel şartlara uyum sağlamada başarılı bir canlı olduğunu belirten Ömer Bayar, “Ancak çevresel şartlar zorlayıcı sınırlara yaklaştığında uyum sağlamada güçlükler ortaya çıkar. Aşırı sıcaklar da zorlayıcı koşullardan bir tanesidir ve insanı fiziksel olarak zorladığı kadar psikolojik anlamda da olumsuz etkileyebilir.” dedi.

Aşırı sıcaklar strese yol açar

Sıcakların doğrudan psikolojiyi etkilemese dahi dolaylı olarak etkileri ortaya çıkabileceğini kaydeden Ömer Bayar, “Aşırı terleme, su kaybı, konforsuz ve bölünmüş uykular, aşırı nem veya nemin çok azalması gibi nedenlerle bedenin dengesi bozulmaya başlar ve kişi de stres meydana getirir. Strese bağlı olarak isteksizlik, motivasyon kaybı, iştahsızlık, enerjide düşüş ve halsizlik yaşanabilir. Bundan dolayı günlük iş ve sorumluluklarda gecikme, performans kaybı, azalan dikkatle birlikte artan hatalar kişide öfke, tahammülsüzlük, sabırsızlık gibi duygusal tepkilere dönüşebilir. Nem ile birlikte nefes kalitesinde düşüş, kişide boğulma hissi ve kaygıda artışa sebep olabilir.” diye konuştu.

Kaygıya hassas kişileri etkiliyor

“Özellikle kaygı bozukluğu olan veya kaygıya hassas kişilerde panik ataklar sıklaşabilir, takıntı gibi kaygıya bağlı rahatsızlıkların şiddetinde artış gözlenebilir” uyarısında bulunan Ömer Bayar, “Uyku düzensizliğinden çabuk etkilenen bipolar bozukluk, psikotik bozukluk gibi ruhsal rahatsızlıkların atakları bu dönemlerde sıklaşabilir. Özellikle düzenli ilaç kullanımı olan kişilerin bedenlerindeki su miktarının çok azalması elektrolit dengelerini olumsuz etkileyebilir ve yan etkilerin görülmesine/artmasına sebep olabilir.” diye konuştu.

Yangınlar travmatik deneyim oluşturdu

Uzman Klinik Psikolog Ömer Bayar, “Tüm bu olağan etkilerin yanında bir de yurdumuzda şuanda devam etmekte olan ve birçok kişiyi derinden etkileyen yangınların travmatik bir deneyim olduğu göz önüne alındığında, aşırı sıcaklar bu travmatik deneyimleri çağrıştırabilir ve bu kişilerde artan kaygı, huzursuzluk, panik, öfke gibi semptomlara yol açabilir.” uyarısında bulundu.

Ruhsal rahatsızlıklarda kontrolle aksatılmamalı

Ruhsal açıdan etkilenmemek için tavsiyelerde de bulunan Uzman Klinik Psikolog Ömer Bayar, “Sıcaklardan mümkün olduğunca korunmak, uzun süre sıcağa maruz kalmamak, sıvı alımını arttırarak su kaybını dengelemek ve mevcut ruhsal rahatsızlıklar için profesyonel desteği ve kontrolleri aksatmamak önemlidir.” diye konuştu.

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