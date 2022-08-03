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Aşırı Zayıf Kişiler Nasıl Beslenmeli?

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Nelere Dikkat Edilmeli?
Aşırı Zayıf Kişiler Nasıl Beslenmeli?

Kilo vermek gibi kilo almakta, dışarıdan ne kadar kolay gözükse de emek ve zaman isteyen bir süreçtir. Alınan kilonun sağlıklı olması ve vücutta orantılı bir şekilde dağılması oldukça önemlidir. Kilo alımını zorlaştıran bir sağlık sorununuz yoksa ideal kilonuza ulaşmanız için yapmanız gereken anahtar önerileri; 

  • Sık sık ve düzenli bir şekilde beslenilmelidir. 
  • Öğünlerde yüksek kalorili ve temiz içerikli besinler tercih edilmelidir. 
  • Kahvaltıda düşük hacimli ve yüksek kalorisi besinler tercih edilmelidir (bal, tereyağı, fıstık ezmesi, tahin, pekmez). 
  • Kahvaltılar avokado, ceviz veya kaju gibi sağlıklı yağ kaynakları ile zenginleştirilmelidir. 
  • Kahvaltılarda çok fazla söğüş tüketilmemelidir. 
  • Kahvaltı veya ara öğünlerde taze sıkılmış meyve suları tüketilebilir. 
  • Yemeklerden yarım saat önce sıvı alımı kesilmelidir ve yemekle birlikte sıvı alınmamalıdır. 
  • Ana yemeklerde mutlaka ekmek veya pilav tüketilmelidir. 
  • Meyve tüketimi tek başına olmalıdır. 
  • Öğün aralarında 1 avuç kuru yemiş tüketilebilir. 
  • Yemeklere çorba ile başlanmamalıdır. Ana yemek ile başlanmalıdır. 
  • Salata ve çorba tüketimi yemekte en sona bırakılmalıdır. 
  • Salatalar, nohut, yeşil mercimek, avokado, kuru üzüm, avokado gibi besinlerle zenginleştirilebilir. 
  • Sulu yemekler kaşık ile tüketilmelidir. 
  • Tam tahıllı ekmek yerine beyaz ekmek veya mısır ekmeği tüketimi daha çabuk acıkmanızı sağlayacaktır. 
  • Tüketilen ekmekler eğer evde yapılıyorsa, ay çekirdeği, keten tohumu veya kuru meyveler ile zenginleştirilebilir. 
  • Gece yatmadan 2-3 saat önce mutlaka bir ara öğün yapılmalıdır. Evde hazırlayacağınız içeriği kuru yemiş ve meyveden zengin smoothie tarifleri, peynirli sandviç, tost veya ekmek arası fıstık ezmesi kilo almanıza yardımcı olacaktır. 
  • Spora başlamak iştahınızın açılmasını sağlayacaktır. Düzenli olarak spor yapılmalıdır. 
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