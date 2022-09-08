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Aşısı vardı, hapı da üretildi... Migrene ilk ilaç

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Hayatı çok zorlaştıran, işgücü kaybına neden olan migren hastalığına dair ilk defa koruyucu ve önleyici ilaç üretildi.
Aşısı vardı, hapı da üretildi... Migrene ilk ilaç

ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) 2018 yılında onay alan Migren aşısı ile aynı çalışma prensibine sahip olan ilaç, migren atağı gelir gelmez alınıyor ve hem ağrıyı tedavi ederek hafifletiyor hem de sonraki atakların geliş süresini uzatarak önleyici etki yaratıyor. İlaç, migren atağı ile birlikte beyinde salgılanmaya başlayan CGRP (kalsitonin gen ilişkili peptid) adı verilen iltihabın salınımını önlüyor. FDA’dan geçen yıl onay alan ve hap şeklinde üretilen ilaç, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde kullanıma girdi. Yakında Türkiye’ye de gelmesi bekleniyor.

Küresel Migren ve Ağrı Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Derya Uludüz, ilaçla ilgili şu bilgileri verdi:

ATAKLARI GEÇİRİYOR

“Migrende CGRP dediğimiz ve atak başlamadan önce salınan bir iltihap maddesi var. Migreni tetikleyecek olan soğuk, uykusuzluk gibi bir etken sonrası beyin bunu bir ‘savaş alarmı’ olarak kabul ediyor ve harekete geçiyor. CGRP salınarak damarları genişletiyor. Migren aşısında CGRP iltihap maddesinin salınımı engelleniyor. Migren hapının özelliği ise hem önleyici olması hem de erken dönemde, migrenin başladığı hissedilir hissedilmez, ataklarda iyileştirici olarak da kullanılabiliyor olması. İkinci atağın gelme süresini de uzatıyor.”

AYDA EN FAZLA 18 ADET

Rimegepant etken maddeli ilaç, bir ayda en fazla 18 defa alınabiliyor. Prof. Dr. Derya Uludüz, “Bir ay içerisinde en fazla 15 ila 18 arasında hap kullanılabiliyor. Koruyucu olarak her gün alınması önerilmiyor ama atağın geldiğinin hissedildiği an alınması öneriliyor” diyor.

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