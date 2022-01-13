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Aşısız Kenyalıların kendi ülkelerine girişine izin verilmiyor

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Kenya, yurt dışından koronavirüs aşısı olmadan dönen vatandaşlarına getirdiği ülkeye giriş yasağını uygulamaya koydu.
Aşısız Kenyalıların kendi ülkelerine girişine izin verilmiyor

Kenya, yurt dışından koronavirüs aşısı olmadan dönen vatandaşlarına getirdiği ülkeye giriş yasağını uygulamaya koydu.

Kenya Sivil Havacılık İdaresi Genel Direktörü Gilbert Kibe, aşı kartı olmayan Kenyalıların şu anda ülkeye girişine izin verilmediğini söyledi.

Business Daily'nin haberine göre, ilk olarak 28 Aralık 2021'de alınan yasak kararının Sağlık Bakanlığıyla yapılan görüşmeler neticesinde uzatıldığını hatırlatan Kibe, benzer bir uzatma için bakanlığın alacağı kararı beklediklerini belirtti.

Yasak kararının ardından 2 hafta boyunca havalimanlarında zorunlu aşılama yapan Kenya, hava yolu şirketlerine de aşısız kişilerin uçağa alınmaması talimatı göndermişti.

Kenya, COVID-19 vakalarında görülen artışın ardından süpermarket ve alışveriş merkezi dahil tüm toplu alanlara girişte aşı kartı gösterilmesinin zorunlu olacağını duyurmuştu.

Şimdiye kadar, 315 bin vakanın görüldüğü ülkede, virüs nedeniyle 5 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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