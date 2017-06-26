Asit saldırısına uğradı, hayatını değiştirdi

Asit saldırısına uğrayan İtalyan model Gessica Notaro, deniz aslanı eğiticisi olarak işe başladı.

Eski erkek arkadaşı Jorge Edson Tavares’in asit saldırısına maruz kalan Notaro, sol gözündeki görme duyusunu kaybetmenin eşiğine gelmişti. Saldırıdan beş ay sonra çalışmaya başlayan 28 yaşındaki model, bunu tacizlere karşı diğer kadınları cesaretlendirmek için yaptığını söylüyor. Notaro’nun yaralanan gözü hala bandajlı bir şekilde duruyor.

Çalıştığı akvuryumdan deniz aslanı ile çekilmiş fotoğrafını Facebook’tan paylaşan Notaro, “Gücümü nereden mi alıyorum? İşte buradan” dedi. Notaro, akvaryumda gerçekleşecek akşam gösterilerini sunacak.