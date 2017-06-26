 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 99.639
  • Altın 139,944
  • Dolar 3,5032
  • Euro 3,9191
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 38 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKALefkoşa'da 2 araç ateşe verildi

Asit saldırısına uğradı, hayatını değiştirdi

»
Asit saldırısına uğradı, hayatını değiştirdi
Asit saldırısına uğrayan İtalyan model Gessica Notaro, deniz aslanı eğiticisi olarak işe başladı.

Eski erkek arkadaşı Jorge Edson Tavares’in asit saldırısına maruz kalan Notaro, sol gözündeki görme duyusunu kaybetmenin eşiğine gelmişti. Saldırıdan beş ay sonra çalışmaya başlayan 28 yaşındaki model, bunu tacizlere karşı diğer kadınları cesaretlendirmek için yaptığını söylüyor. Notaro’nun yaralanan gözü hala bandajlı bir şekilde duruyor.

Çalıştığı akvuryumdan deniz aslanı ile çekilmiş fotoğrafını Facebook’tan paylaşan Notaro, “Gücümü nereden mi alıyorum? İşte buradan” dedi. Notaro, akvaryumda gerçekleşecek akşam gösterilerini sunacak.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • George Clooney tekila şirketini 1 milyar dolara sattı25 Haziran 2017 Pazar 13:21
  • İtalya eski Başbakanı: Trump'ın nesi mi hoşuma gidiyor, eşi Melania25 Haziran 2017 Pazar 13:17
  • Trump’un yüzü mayolarda25 Haziran 2017 Pazar 13:10
  • 1923’den kalan ‘Geleceğin Şehri’ manzaraları25 Haziran 2017 Pazar 13:06
  • Ramazan Bayramı'nda sağlıklı beslenmenin püf noktaları...24 Haziran 2017 Cumartesi 11:28
  • 24 Haziran Cumartesi Günü Günlük Burç Yorumları24 Haziran 2017 Cumartesi 08:57
  • Survivor'ın KKTC'deki finalinde şampiyon belli oldu23 Haziran 2017 Cuma 09:41
  • İşte kilo almamak için dikkat edilmesi gereken püf noktalar...22 Haziran 2017 Perşembe 12:40
  • 'Ayda yürüyüş dansı’na benzer yürüyorsanız beyinde bir rahatsızlık olabilir!22 Haziran 2017 Perşembe 11:00
  • 22 Haziran Perşembe Günü Günlük Burç Yorumları22 Haziran 2017 Perşembe 08:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti