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Asitli içeceklerin zararları!

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Yemek yerken soğuk bir şeyler içmek herkesin sevdiği bir olaydır ve genellikle asitli içeceklere yöneliriz.
Asitli içeceklerin zararları!

Yemek yerken soğuk bir şeyler içmek herkesin sevdiği bir olaydır ve genellikle asitli içeceklere yöneliriz.

Kalabalık aile ve arkadaş sofralarında mutlaka asitli içecekler akla gelir ve bu yemeklerde yer verilir.

Ancak asitli içecekler yerine daha sağlıklı ürünler tercih etmemiz gerekiyor. Çünkü asitli içecekler, bazı hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Kalp ve mide rahatsızlıkları başta olmak üzere birçok hastalığı getiren asitli içeceklerin tehlikesinden uzak durmak bizim elimizde...

Bu nedenle su, soda, ayran veya limonata gibi sağlıklı içeceklere yönelmemiz zor ama daha karlı olacaktır.

Bazı insanlar kolaya bağımlı olurken, belli bir yaştan sonra bir sigara kadar zararını görmeye başlıyor.

Asitli içeceklerin zararlı konusunda yapılan birçok araştırma var. Özellikle kalp hastalıklarıyla ilgili olan, herkesin bir kez daha düşünmesini gerektirecek.

Asitli içeceklerin zararları

  • MİDE PROBLEMLERİ
  • GASTRİT VE ÜLSERİN ARTMASI
  • ŞİŞMANLIK
  • KARACİĞER YAĞLANMASI
  • BAĞIRSAKLARDA AŞIRI GAZ
  • KALP HASTALIKLARI

(40.000 erkek üzerinde yapılan 20 yıllık bir araştırma; günde 1 şekerli içecek içenlerin, nadiren şekerli içecek tüketen erkeklere kıyasla kalp krizi geçirme veya kalp krizi geçirme veya ölme riskinin %20 daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı)

  • ERKEN BUNAMA RİSKİ
  • KANSERE YAKALANMA RİSKİ

(60.000'den fazla yetişkin üzerinde yapılan bir araştırma, haftada 2 veya daha fazla şekerli gazlı içecek içenlerin, gazlı içecek içmeyenlere göre pankreas kanserine yakalanma olasılığının %87 daha fazla olduğunu keşfetti.)

  • GÖBEK ÇEVRESİNİ YAĞLANDIRIYOR
  • LEPTİN DİRENCİNE NEDEN OLUYOR
  • DİŞLERİ ÇÜRÜTÜYOR
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