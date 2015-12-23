Aşk artık size uzak değil

Hafta sonlarını evde yalnız başınıza geçirmekten sıkıldınız, arkadaşlarınız sevgilileriyle gezerken siz oturup aşk filmleri izliyorsunuz Biliyoruz hayat çok sıkıcı, peki renk katmak ister misiniz Kendinize 30 gün ayırın ve bize kulak verin!

1. Gün: İlk olarak tanıdıınız bütün arkadalarınıza bir mail gönderin ve kendinize harika bir erkek aradıınızı, sizi akıllarının bir köesinde bulundurmalarını söyleyin. Ne de olsa her an size uygun biriyle tanıabilirler

2. Gün: Kaybedecek hiçbir eyiniz olmadıını düünün Ve unu aklınızdan çıkarmayın; kolay bir kadın olmak sadece daha çok erkekle tanımanızı salayacaktır. Doru erkei bulmak istiyorsanız, seçici davranmalısınız. Geleceinizin olmadıını düündüünüz biriyle vakit kaybetmeyin! rnein; meslek sizin için çok önemliyse, isiz biri ile gezip tozmanızın pek bir manası olmayacaktır.

3. Gün: Duruunuzu deitirin. Eer bir erkekle tanımak sizin için çok zorsa unu uygulayın; kafanızı dier tarafa çevirin ve göz ucuyla holandıınız erkee bakın, hafifçe gülümseyin. Bu onun size yaklamakta bir sakınca olmadıını düünmesini salayacaktır!

4. Gün: Erkeklerle en kolay tanışabileceiniz yerler, barlardır. Fakat buraya yalnız gitmeyin, bu niyetinizi çok belli eder. Yanınıza bir iki arkadaşınızı alın ve bara oturun. Ortamı iyice tarayın ve hedefinizi bulduğnuzda ona kısa bir bakı atın. Bu onun dikkatini çekmenizi sağayacaktır.

5. Gün: Artık vücut dili konusunda mastır yapımı sayılırsınız. imdi dışarı çıkın ve gördüğnüz bütün yakışklılara kaçamak bakışlar atın.

6. Gün: Kick-boks dersine ya da bir fitness salonuna yazılın. Oraya derslerden birkaç dakika daha erken gidin. Böylece çekici bir erkeğin yanında yer kapabilir ve onunla dersler hakkında muhabbet edebilirsiniz.

7. Gün: Hani u okulların eski mezunlarını bir araya getirmek için düzenledikleri pilav günleri var ya, bu günleri de es geçmeyin deriz

8. Gün: len yemeklerini iş yerinde yemek yerine (masanızda oturarak bir erkek bulamayacaınız kesin) kalabalık bir restorana gidin. Yakışıklı bir erkeğin yanına oturun ve onunla göz teması kurmaya çalılın.

9. Gün: Kızların ve erkeklerin bir arada olduğu bir takıma (örneğin yüzme ya da trecknig kulübü gibi bir şey olabilir.) girin. rnein dans dersleri ideal bir seçim olurdu. Sportif bir tip değilseniz, çevreye faydalı olmak adına Greenpeacece de katılabilirsiniz.

10. Gün: Facebook ya da Myspace gibi communitiy sitelerine katılın ve okuldayken tutkun olduğunuz erkekleri bulun. Onlara mesaj atın ve okuldan birilerini ararken tesadüfen onların profillerine rastladığınızı söyleyin. Laf lafı açacaktır!

11. Gün: Asansörde karılatıınız çekici erkeklerle ya da restorandaki garsonlarla ufak sohbetler edin. Böylece flört becerilerinizi gelitirebilirsiniz.

12. Gün: imdiye kadar ilk gün arkadaşlarına yazdığın maillere birkaç cevap gelmiş olmalı. Bu gün gelen cevapları değerlendirebilirsiniz.

13. Gün: Hani su spor salonundaki yakışıklıyı hatırladın mı Yanına git ve sanki çok eski bir arkadaşın mı gibi ona merhaba de Erkekler samimi kızları severler.

14. Gün: Arkadaınla parka git ve futbol sahasının kenarında oturun. Daha sonra oyuna katılmak için izin isteyin Eğer bu sizin için çok zorsa, ileride köpeğini gezdiren yakışıklının yanına gidip, köpeğini sevmek için izin isteyebilirsin.

15. Gün: Geçen gün katıldığın organizasyonu hatırladın mı Toplantıya git ve oradaki yakışıklı erkeklerden birinin telefon numarasını ören. Daha sonra bir sonraki toplantının ne zaman olduğunu sormak için onu arayabilirsin. Belki kibarlık olsun diye bir çay içmeye de davet edersin.

16. Gün: Hemen kalabalık bir mekana git. Hafta sonunun da yardımıyla yeni birileriyle tanımak için ansın yaver gidebilir!

17. Gün: Profil oluşturduğun siteye gir ve bak bakalım kimler sana cevap var mı. Belki yarın akam biriyle bir eyler yapabilirsiniz.

18. Gün: Birkaç erkeğin köşede futboldan bahsettiklerini mi duydunuz Eğer siz Galatasaylı ve onlar Fener Bahçeliyse bile, bunu muhabbete dahil olmak için kullanabilirsiniz Yanlarına yaklaşın ve Hey,! Fener dün ne kadar iyi oynadı değil mi diyin.

19. Gün: Bir parti düzenleyin ve her davetlinin yanında tanımadığınız biriyle gelmesini isteyin. Böylece hayallerinizin erkeğiyle tanıma şansınız artar.

20. Gün: İten eve dönerken, daha önce hiç uğramadıınız bir kafeye uğrayın ve yakışıklı biriyle sohbet edin. Bazen yeni olduğunuz yerlerde daha cesaretli olursunuz.

21. Gün: Geçen gün düzenlediğiniz partiye gelen yabancı konuklarınıza mail atın ve partinize katıldıkları için teşekkür edin. Bu onların aklında kalmanızı salayacaktır.

22. Gün: İş yerinizde yakışıklı iş arkadaşlarınızın da katılacağı bir happy hour düzenleyin. Emin olun kaynamak için iyi bir yoldur!

23. Gün: Marketteyken yanlılıkla seksi bir erkeğe çarpın ve üzgün olduğunuzu söyleyin. Kim bilir belki iyi bir arkadaşlık doğar.

24. Gün: Artık bir ayın sonuna geliyoruz, o yüzden bütün cesaretinizi toplayın ve normalde oldukça zor görünen diğer ipuçlarını yapmaya çalışın.

25. Gün: Bir restoranda otururken karı masadaki yakışıklı beyefendiye kızar mı patates gönderebilirsiniz mesela

26. gün: Bir erkek mağazasına girin ve elinizde bir tişörtle karşıdaki yakışıklıya yaklayın. Aslında oldukça masumsunuz, sadece erkek kardeşinizin doğum günü için doru hediyeyi arıyorsunuz.

27. Gün: Artık erkeklerle iletişime geçme konusunda ustasınız, o zaman bir adım daha atın. Onun sizinle konuşmasını beklemeden yanına gidip konuşmaya başlayın.

28. Gün: Kartınızı seksi bir yabancıya verin ve sizi aramasını isteyin!

29. Gün: İş yerinizdeki yakışıklıyla bir iki laf edin ve birbirinize mail adreslerinizi verin.

30. Gün: Tebrikler, artık kendinize iyi bir erkek buldunuz! Eğer hala bulamadıysanız en iyisi romantik bir film alın ve patlamış mısır ve dondurmayla kendinize bir parti verin