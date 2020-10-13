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'Aşk hormonu', Covid-19'un tedavisinde 'kilit rol' oynayabilir

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'Aşk hormonu', Covid-19'un tedavisinde 'kilit rol' oynayabilir
'Aşk hormonu', Covid-19'un tedavisinde 'kilit rol' oynayabilir

Bilim insanları, 'aşk hormonu' olarak bilinen oksitosinin, Covid-19 tedavisinde "kilit rol" oynayabileceğini, ve bunun araştırmaya değer olduğu açıkladı.

Somag News'in haberine göre; ABD'deki Ohio Üniversitesi'nden bilim insanları, 'aşk hormonu' olarak da bilinen oksitosinin, Covid-19 tedavisinde "kilit rol" oynayabileceğini düşünüyor. Detayları Physiological Genomics dergisinde yayınlanan çalışmada araştırmacılar, birçok önemli bulguya ulaştı.

ABD Ohio Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Ali Imami ve meslektaşları, oksitosin ile yakından ilişkili ilaçlarla tedavi edilen genlerin özelliklerini analiz etmek için ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nden alınan verileri kullandı.

Bilim insanları özellikle karbetosin isimli ilacın, Covid-19 hastalarında bağışıklık sisteminin aşırı tepkisi sonucu ortaya çıkan, akciğerde hasara yol açarak ölüme neden olan 'sitokin fırtınasını' tetikleyen göstergelerin, azalan dışa vurumuna sahip genlerle benzer nitelikler taşıdığını gözlemledi. 

Karbetosinin 'imzası' olarak da bilinen bu özelliklerin, Koronavirüs'e karşı bağışıklıkta önemli rol oynayan T hücreleri adı verilen bağışıklık hücrelerinin faliyetlerini aktive edebileceği belirtildi.

Bununla birlikte, karbetosinin işaretlerinin, Covid-19 için incelenen bir tedavi olan "lopinavir/ritonavir"e benzer olduğu ifade edildi.

Araştırmacılar, American Fizyoloji Derneği'nden yapılan basın açıklamasında, oksitosinin, Covid-19 hastalarında sitokin fırtınasının tedavisinde potansiyele sahip olabileceğini gösterdiğini belirtti.

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