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Aşk için kaçırdılar, kadını dövdüler. 6 kişi teminatla serbest!

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Aşk için kaçırdılar, kadını dövdüler. 6 kişi teminatla serbest!
Aşk için kaçırdılar, kadını dövdüler. 6 kişi teminatla serbest!

15.10.19 tarihinde, saat 20.10 sıralarında Gazimağusa’da, gönül ilişkisi nedeniyle E.Ç’ yi hile kullanarak kaçıran ve darp eden Müslüm Büyükertaş (E-31), İlhan Büyükertaş (E-26), Serap Büyükertaş (K-32), Sibel Yaşa (K-28), Ekrem Büyükertaş (E-24) ve Saliha Yaşa şikâyet üzerine derdest emri gereğince 17.10.19 tarihinde polis tarafından tutuklanmış ve 17.10.19 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarına birer gün tutukluluk emri alınmıştı.

Zanlılar bugün 18.10.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak teminata bağlandıktan sonra serbest bırakıldılar.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan tahkikat memuru Mehmet Keleş yemin altında verdiği şahadette zanlıların zorla insan kaçırma, şiddet tehdidi ve ciddi darp suçlarından methaldar olduklarını aktardı.

Keleş şahadetinde, zanlı 1 M.B ve kardeşi zanlı 2 İ.B, zanlı 1 M.B ile arasında gönül ilişkisi olduğu iddia edilen E.Ç’ yi konuşmak bahanesiyle ve hile kullanarak bir araba vasıtasıyla işyerinden alarak ayrıldıklarını, topçu bulvarı üzerinde zanlı 3 S.B, zanlı 4 S.Y ve zanlı 5 E.B’ in de araca bindiklerini ve araç içerisinde elleri ve ayakları ile şikâyetçi E.Ç’ yi darp ettiklerini, akabinde şikâyetçinin rızası hilafına Yiğitler sokaktaki bir ikametgâha zorla götürülerek burada bulunan zanlı 6 S.Y’ nin “gerekeni yapın” talimatıyla zanlı 3 ve zanlı 4 tarafından vücudunun muhtelif yerlerine vurulmak suretiyle ciddi şekilde darp edildiğini anımsattı. Keleş şahadetine devamla darp olayının ardından şikâyetçinin zanlı 2 ve zanlı 5 tarafından tekrar geri işyerine götürüldüğünü ve yolda giderken zanlıların şikâyetçiye hitaben “ 15 gün içinde Kıbrıs’ ı terk etmezsen cesedini sereriz. Çocuklarını da öldürürüz” diyerek şiddet tehdidinde bulunduklarını belirtti.

Mesele ile ilgili tahkikatını tamamladığını belirten Keleş zanlı1’ in KKTC vatandaşı, zanlı 4’  ün beyaz kimlik sahibi ve diğer zanlıların ise çalışma izniyle KKTC de olduklarını belirterek mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların ileride görüşülecek davalarında hazır bulunmalarını sağlamak maksadıyla KKTC haricine çıkışlarını men ederek 3000’ er TL nakdi teminat ve KKTC vatandaşı KKTC de yerleşik birer kefilin imza edeceği 75000’ er TL şahsi kefalet karşılığı serbest kalmaları yönünde emir verdi.

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