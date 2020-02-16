MetroPOLL Araştırma Şirketi, dünya genelinde 'Sevgililer Günü' olarak bilinen 14 Şubat öncesinde bir anket yaptı. 18-25 Ocak tarihleri arasında yapılan ankete 28 ilden toplam bin 926 kişi katıldı. Katılımcıların yüzde 38,4’ü “14 Şubat günü sizin için ne ifade ediyor” sorusuna "Sevgililer Günü" yanıtını verdi.

MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin 14 Şubat Sevgililer Günü için yaptığı ankete katılanların yüzde 66,4'ü, bu günü kutlamadığını söyledi. Katılımcıların yarısı, gerçek aşka inandığını belirtti.