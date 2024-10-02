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‘Aşk ve Neşe’ konseri yüreklere dokundu

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‘Aşk ve Neşe’ konseri yüreklere dokundu
‘Aşk ve Neşe’ konseri yüreklere dokundu

Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu ‘Aşk ve Neşe’ konseri düzenledi. ‘Girne Arkın Group Fest24’ kapsamında Ekim ayının ilk etkinliği olan konser, yoğun ilgi gördü. Yaklaşık 1 saat süre ile sahne de kalan Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, birbirinden güzel şarkıları ile dinleyicilere nostalji dolu anlar yaşattı. Konserin sonunda Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Şef İhsan Gürel’e plaket ve çiçek verdi.

23. ZEYTİNLİK ZEYTİN FESTİVALİ BAŞLIYOR

Girne Belediyesi 23’üncü Uluslararası Zeytinlik Zeytin Festivali 2 Eylül Çarşamba akşamı eş zamanlı etkinlikler ile başlıyor. Etkinlik kapsamında bugün 17:00’de ‘Ödüllü Bilardo Turnuvası’, 17:30’da Girne Belediyesi Tenis Turnuvası, 19:00’da Festival Açılışı, 19:30 Halk Dansları Gösterisi, 19:45 İbrahim Özbaskın ve Orkestrası Konseri ve saat 21:00’de ise gecenin son etkinliği olan Fikri Karayel Konseri yer alıyor. 23’üncü Uluslararası Zeytinlik Zeytin Festivali 6 Ekim Pazar gününe kadar devam ediyor.

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