Asker çekme kararının nedeni Trump'ın Merkel'e kızması mı?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Almanya’daki askerî varlığını azaltma kararının ülkenin üst düzey ulusal güvenlik yetkililerinden habersiz alındığı ve henüz Pentagon’a konuyla ilgili bir talimat ulaşmadığı bildirildi.

ABD’li bir yetkili geçtiğimiz Cuma günü Trump’ın Almanya’dan 9 bin 500 asker çekerek, bu ülkedeki askerî varlığını 34 bin 500’den 25 bine düşürmeye karar verdiğini açıklamıştı. Wall Street Journal’a konuşan yetkili, kararın ABD’li komutanların uzun süredir devam eden çalışmalarının bir sonucu olduğunu ve Trump ile Merkel arasındaki gerilimlerle ilişkisi bulunmadığını belirtmişti.

Reuters haber ajansı, konuyla ilişkili kaynaklara dayanarak, Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon’daki yetkililerin kararı şaşkınla karşıladıklarını iddia etti. Reuters’a konuşan kaynaklar, kararın Trump’ın G7 ile ilgili kızgınlığının ya da ABD’nin eski Almanya Büyükelçisi Richard Grenell’in etkisinin ürünü olabileceğini belirttiler.

GRENELL: 'DEDİKODUDAN İBARET'

İddiaların sorulduğu Grenell ise, bunların ‘‘dedikodudan ibaret’’ olduğunu ve asker çekilmesi üzerinden geçtiğimiz yıldan bu yana çalışıldığını söyleyerek, kararın alınmasında herhangi bir rolü olup olmadığına ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

ABD’nin Almanya’nın NATO hedefi olan milli gelirin yüzde 2’si oranında askerî harcama yapma şartını yerine getirmediği için tepkili olduğunu belirten Grenell, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Almanya’yı taahhütlerini yerine getirmek için güvenilir bir plan sunmayan tek ülke olarak nitelediğini hatırlattı.

Jens Stoltenberg ise Pazartesi günü Atlantic Council isimli düşünce kuruluşunun düzenlediği çevrimiçi bir etkinlikte, konuya ilişkin soruya ‘‘basına sızırılan bilgiler ve medya spekülasyonları’’ hakkında yorum yapmayacağını belirtti.

İsminin gizli kalması kaydıyla Reuters’a konuşan bir diğer yetkiliyse, Pentagon’un henüz asker sayısını azaltmaya yönelik resmî bir talimat almadığını, Savunma Bakanlığı’ndaki bazı yetkililerin karara hazırlıksız yakalandıklarını ve Almanya ile olan ilişkiler üzerindeki etkisini ve anlamını tespit etmeye çalıştıklarını ileri sürdü.

TRUMP G7 ZİRVESİ NEDENİYLE MERKEL'E ÖFKELENİNCE ÇALIŞMALAR HIZLANDIRILDI

Reuters’a konuşan kaynaklar, ABD’nin eski Berlin Büyükelçisi Grenell’in Almanya’ya yönelik tepkisi göz önüne alındığında kararın şaşırtıcı olmadığını, ancak bir danışma ve eşgüdüm sürecinin işlemediğini ve Dışişleri Bakanlığı, Pentagon ve Beyaz Saray’daki bazı ulusal güvenlik yetkililerinin, henüz Beyaz Saray tarafından doğrulanmayan kararı, Wall Street Journal’da çıkan haberin ardından gelen telefonlar üzerine öğrendiklerini iddia ettiler.

Konu hakkında bilgi sahibi olan bir Kongre danışmanı ise Trump’ın kararının kısmen, Angela Merkel’in Koronavirüs salgını nedeniyle ABD’de düzenlenecek bir G7 zirvesine katılmak istememesinden kaynaklandığını söyledi. Danışman, son derece dar bir çevre içinde yürütülen çalışmaların, Trump’ın G7 zirvesini ertelemesine neden olan Merkel’e öfkelenmesi nedeniyle hızlandırıldığını açıkladı.

Trump’ın asker çekme kararı Almanya tarafından tepkiyle karşılanmış, Almanya’nın transatlantik bağlar koordinatörü Peter Beyer Pazartesi günü kararın ‘‘transatlantik ilişkinin temellerini sarsacağını’’ söylemişti.