  • BIST 3.130,97
  • Altın 1008.471
  • Dolar 18.1874
  • Euro 18.1442
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAŞahin: Koronavirüse karşı yeni aşı hazır

Asker heykelinin mızrağı çalındı

»
Düzce'de, 15 Temmuz Şehitleri Parkı'nda bulunan Selçuklu dönemini temsil eden 3 asker heykelinin birinin elindeki mızrak, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.
Asker heykelinin mızrağı çalındı

Düzce'nin Kültür Mahallesi’ndeki 15 Temmuz Şehitleri Parkı'nda Selçuklu dönemini temsilen, su kemeri üzerinde bekleyen 3 asker heykelinin birinin elindeki mızrak, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

Heykelin eline geçmesi için yapılan delikten geçirilen ince demirde mızrağı göremeyenler, belediyeye bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine hem mızrağı çalan hem de heykelleri tahrip eden kişi veya kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NATO ve Finlandiya’dan Türkiye açıklaması: Derin fikir birliğine varıldı27 Ağustos 2022 Cumartesi 12:15
  • MetroPOLL Araştırma: Halkın yüzde 53'ü, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylamıyor26 Ağustos 2022 Cuma 22:53
  • İlahiyatçı yazar Fatma Yavuz: Çıkınca Gülşen’le helalleşiriz, biz kız kardeşiz, kolluk kuvvetleri bizim aramızdan çekilsin26 Ağustos 2022 Cuma 22:29
  • Sedat Peker: Gülşen olayı ile gündemi değiştirdik diye siz kendinizi kandırın, nereye elinizi atsanız her yer kuruyacak26 Ağustos 2022 Cuma 18:08
  • Gülşen’in tutuklanmasına tepkiler büyüyor...25 Ağustos 2022 Perşembe 21:58
  • Türkiye'de 7 parti 3. ittifakı kurdu... Emek ve Özgürlük İttifakı hazır..25 Ağustos 2022 Perşembe 19:02
  • TC Merkez Bankası rezervleri 112,3 milyar dolar oldu25 Ağustos 2022 Perşembe 18:27
  • 7 Parti 3. ittifakı oluşturmak için bir araya geldi25 Ağustos 2022 Perşembe 18:14
  • 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanacak25 Ağustos 2022 Perşembe 17:42
  • Şarkıcı Gülşen gözaltına alındı25 Ağustos 2022 Perşembe 16:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti