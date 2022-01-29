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Askere Alma Ve Profesyonel Askerlik Başvurusu İçin 2 Yeni Platform

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Askere Alma Ve Profesyonel Askerlik Başvurusu İçin 2 Yeni Platform
Askere Alma Ve Profesyonel Askerlik Başvurusu İçin 2 Yeni Platform

Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis 16 yaşını doldurmuş erkeklerin askere alım ve sözleşmeli profesyonel askerlik (SİOP)  başvuruları için iki yeni elektronik platform devreye sokacaklarını açıkladı.


Fileleftheros’un haberine göre, Petridis düzenlediği basın toplantısında, platformların 1 Şubat itibarıyla devreye gireceğini ve 16 yaşını dolduran erkeklerin, iki ay içerisinde askerlik başvurularını evlerinden ve bilgisayardan kolayca yapmasına olanak tanıyacağını söyledi.

Petridis “İlgili yasaya göre bu 16 yaşını dolduran bütün genç erkekler için mecburi bir prosedürdür. Ancak asla, platforma başvuru yapmayanlar askere çağrılmayacak gibi bir izlenim oluşmasını istemem” dedi. 


İkinci platformun da profesyonel askerlik kurumuna personel alım başvurularının tamamen dijitalleştirilmesiyle ilgili olduğunu söyleyen Petridis, “İlgililer Milli Muhafız Ordusu’na profesyonel asker olarak alınma başvurularını evlerinden ve bilgisayarlarından kolayca yapacaklar” dedi. 

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