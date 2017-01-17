Askeri araca çarptı, parçaları karşı şeritteki aracı kazaya itti!

Lefkoşa – Mağusa Anayolu üzerinde meydana gelen kaza maddi hasara yol açtı.
Lefkoşa istikametinden Mağusa’ya doğru, Haspolat Kirli Sanayi önünde seyreden KK 774 plakalı askeri minibüse arka yan kısmından çarpan NR 565 plakalı V/Wagen marka beyaz renk arabanın sürücüsü, kazaya neden oldu.
NR 565 plakalı arabanın çarptığı KK 774 plakalı Askeri Minibüsün sağ arka çamurluğundan kopan parça karşı şerite geçerek Mağusa istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyreden FF 789 plakalı Toyota marka araca çarptı.
Kazada yaralanan olmazken, askeri minibüs ile NR 565 plakalı araçta hasar meydana geldi. NR 565 plakalı V/Wagen aracın ön kısmı tamamen hasar görürken, KK 774 plakalı askeri minibüsün sağ arka kısmında hasar meydana geldi.
Polis ve askeri yetkililer kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Kıbrıs Sözcü
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.