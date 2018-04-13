Askeri kantinlere tepki!..

KKTC’nin birçok bölgesinde askeri tesisler içerisinde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından açılan ve halka da alış veriş yapma serbestisi tanınan Askeri Kantinlere, birçok market sahibi tarafından tepki gösteriliyor.

Taner ULUTAŞ

Askeri Kantinlerin, yapılan indirimler ile Maliyetinin de altında mal sattığı, satılan mallardan da KDV alınmadığı öne sürülüyor. Rekabet ortamının yok olması nedeniyle, Askeri Kantinlere rağbet eden halkın, market yerine askeri kantinlerden alış veriş yaptığı ileri sürülüyor.

Lefkoşa’da marketler zincirine sahip ismi bizde saklı güvenilir bir kaynak yaptığı açıklamada, "Bizler market sahipleri aldığımız malların üzerine belli bir oran dâhilinde kar koyarak satış yapıyoruz. Satın aldığımız malların fiyatı, KDV’si ve küçük de olsa koyduğumuz kar oranı ile biraz büyüyor. Tabi bunların bozulanı, tarihi geçtiği için satıştan kaldırılanları da var. Ve tabi bunlar da bizim zarar hanemize yazılıyor" dedi.

Ayni kaynak açıklamasına devamla, "Hâlbuki Askeri Kantinler öyle değil. KDV bildiğimiz kadarı ile orada yok. Alınan mallar indirimleri de olduğu için maliyetin de altında alınıyor. Biz marketlerimizde adam çalıştırdığımız ve onların ücretlerinin yanısıra sosyal sigorta ve ihtiyat sandıklarını da ödediğimiz için bu durum maliyetlerimize de yansıyor. Hâlbuki Askeri Kantinlerde satışları askerler yaptığı için bu durum maliyetlerine de yansımıyor. Dolayısıyla ucuza satılan mallar halkın da ilgisini çekerek orasını bir çekim merkezi haline getiriyor. Tabi olanlar da biz marketçilere oluyor ve satışlarımız büyük oranda düşüyor" ifadesinde bulundu.

"Gün geçtikçe artan Askeri Kantinlerin bu satışlarına artık birileri dur demeli ve marketleri rahatlatılmalıdır. Geldiğimiz noktada biz bunlar ile rekabet edemez duruma geldik diyen ayni kaynak, çok sıkıntılarımız var. Bu durum böyle devam ederse ve mal satamaz duruma gelirsek işten adam durdurmamız gündeme gelecek. Ve tabiki bu da hiç hoş olmayacak. Üreticiler de akıllarını başlarına toplasın. Çünkü bugün yaptıkları yanlış sonrasında, yarın bizleri de bulamayacaklar" dedi.