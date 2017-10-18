Askeri kışlada kendi canına kıymak istedi...

Kıbrıs Time'ın aktarımına göre, Gündoğdu’nun vücudunun çeşitli yerlerini keserek canına kıymak istediği öğrenilirken halen Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü ve durumunun iyi olduğu bildirildi.
Detaylar birazdan...
Kıbrıs Time'ın aktarımına göre, Gündoğdu’nun vücudunun çeşitli yerlerini keserek canına kıymak istediği öğrenilirken halen Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü ve durumunun iyi olduğu bildirildi.
Detaylar birazdan...
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