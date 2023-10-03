Askeri Suçlar Yasası’na dair değişikliğe ivedilik

CTP’nin “Askeri Suçlar ve Cezalar Yasası”na dair değişiklik önerilerinin ‘ivedilikle’ görüşülmesine, ayrıca Ceza Yasası’na ilişkin değişikliklerin, kurulacak Ad-Hoc Komite’de Pazartesi itibariyle görüşülmesine oybirliği…

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Meclis grubunun ifade özgürlüğünü suç olmaktan çıkartmak adına gündeme getirdiği “Askeri Suç ve Cezalar Yasası” ve “Ceza Yasası” ile ilgili sunduğu değişiklik önerileri, Meclis gündemine taşındı.

Bu kapsamda Meclis Genel Kurulu, “Askeri Suç ve Cezalar Yasası” konusunda yapılması planlanan değişikliklerin komitede ivedilikle görüşülmesine oybirliğiyle karar verdi.

Öte yandan Ceza Yasası’nda yapılmak istenen değişikliklerin daha kapsamlı şekilde değerlendirilmesi adına Meclisteki grupların aldığı karar kapsamında Pazartesi günü itibariyle bir AD-HOC özel komite kurulması kararlaştırıldı.

Konuyla ilgili Meclis kürsüsünden konuşan Meclis Başkan Yardımcısı ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Ceza Yasası konusunda grupların aldığı karar neticesinde ivedilik önerisini geri çektiklerini belirtti.

Özdenefe, böylece Ceza Yasası’nın daha kapsamlı şekilde Ad-Hoc Komite’de değerlendirilebileceğini aktardı.

Özdenefe, söz konusu komitenin Pazartesi itibariyle açılacağını ve çalışmalarına hızla başlayacağını belirtti.

Söz konusu gelişmeler üzerine kürsüye çıkan UBP Milletvekili Sunat Atun ise Askeri Suç ve Cezalar Değişiklik Yasa Önerisi’nin Komitede biran önce görüşülmesi adına “ivedilik” önerisine olumlu oy vermeye hazır olduğunu, ancak bunun, önerideki tüm maddelere onay verdikleri anlamına gelmediğini ifade etti.

Ceza Yasası ile ilgili değişiklik önerisi konusunda da gruplar arasında varılan mutabakat kapsamında AD-HOC Komite kurulacağını belirten Atun, buna da onay verdiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından “Askeri Suç ve Cezalar Yasası”nın ivedilikle komitede görüşülmesi konusunda oylama yapıldı ve ivedilik önerisi oybirliğiyle kabul edildi.