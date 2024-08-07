Askeri yasak bölgede polisten başarılı operasyon, 2 tutuklu!

06.08.2024 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Güvercinlik köyünün batı kısmında, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda (Dikenli Tel Operasyonu), birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek GKRY Bölgesinden gizlice KKTC topraklarına giriş yapan N.Ç.(E-41) ve A.M.(E-20) tespit edilerek tutuklanmışlardır.

Bahse konu şahısların üzerlerinde yapılan aramada ise tasarruflarında 2 adet 9 mm çapında tabanca ve tabancalara ait 2 adet şarjör ile toplam 24 adet 9 mm çapında canlı mermi ele geçirilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.