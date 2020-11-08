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Askeri yasak bölgeden KKTC’ye girdi

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Askeri yasak bölgeden KKTC’ye girdi
Askeri yasak bölgeden KKTC’ye girdi

 Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısı’ndan Birinci Derecede Askeri Bölgeyi ihlal ederek Kuzey Kıbrıs’a geçen zanlı Ahmet El  Cüneyd, tutuklanmasının ardından Karantina altına alındı. Zanlı aleyhindeki tutukluluk duruşması gıyabında gerçekleşti.

DETAY ÖZEL-EVRİM KAMALI

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Çavuşu Sultan Gizem Dönmez olayla ilgili bulguları aktardı. Dönmez, Zanlı Ahmet El Cüneyd’in Birinci Derecede Askeri Yasak Bölgeyi İhlal suçundan methaldar olduğunu belirtti. Dönmez, Zanlının 7 Kasım 2020 tarihinde saat 23.00 sıralarında Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısı’ndan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC’ye giriş yaptığını kaydederek, zanlının  Göçmenköy’de

tespit edilerek suçüstü gereği tutuklandığına vurgu yaptı. Soruşturmanın yeni başladığına ve zanlının serbest kalması durumda tahkikata olumsuz etki edebileceğine işaret eden Dönmez, zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı, zanlının serbest kalması halinde ülkeden kaçma ihtimalinin söz konusu olduğunu dile getirerek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi adına zanlın 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

 

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