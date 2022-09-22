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Askeri yasak bölgeyi fotoğraflayan Kıbrıslı Rum ile ilgili karar 27 Eylül’de açıklanacak

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Hakkındaki 1. derece askeri yasak bölgeyi fotoğraflama suçlaması nedeniyle tutuklu bulunan Kıbrıslı Rum Kıbrıslı Rum A.S. bugün yeniden Askeri Mahkeme'ye çıkarıldı. Dava, karara kaldı.
Askeri yasak bölgeyi fotoğraflayan Kıbrıslı Rum ile ilgili karar 27 Eylül’de açıklanacak

1. derece askeri yasak bölgeyi fotoğraflama suçlaması nedeniyle tutuklu bulunan Kıbrıslı Rum A.S. bugün Askeri Mahkeme'ye çıkarıldı.

Yargıç M.S. huzurunda görüşülen davanın bugünkü bölümünde, zanlı hakkındaki nihai kararın 27 Eylül’de açıklanmasına, zanlının bu süre zarfında 5 gün daha tutuklu kalmasına hükmedildi.

Askeri yasak bölgeyi fotoğraflama suçunu kabul eden zanlı Kıbrıslı Rum A.S. önceki gün İskele Kaza Mahkemesi’ndeki oturumda “2 adet telsizin gerekli mercilerden izin almadan kullanılması” suçlamasıyla yargılandığı davadan, 3 yıl boyunca sulh ve sükûnu koruyacağına dair 30 bin TL’lik kefalet senedi imzalanması sonucu kurtulmuştu.

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