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Askeri yasak bölgeyi ihlal eden Yunan uyruklu zanlı mahkemede...

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Askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan tutuklanan ve daha önce güneyde soygun yaptığı ortaya çıkan Yunanistan uyruklu C.K mahkemeye çıkarıldı.
Askeri yasak bölgeyi ihlal eden Yunan uyruklu zanlı mahkemede...

Polis memuru Kadir Çetin mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 2018 yılı içerisinde Lokmacı Kara Giriş Kapısından pasaport işlemi yaptırmadan 1. derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek yetkili makamlardan izinsiz KKTC topraklarından ayrıldığını söyledi.

Polis, zanlının 7 Temmuz 2024 tarihinde Ercan Havalimanından KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilip mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifadesinde 2018 yılı içerisinde Lokmacı Giriş Kapısından pasaport işlemi yaptırmadan Güney Kıbrıs’a geçtiğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlının Güney Kıbrıs’a geçtikten sonra Limasol’da banka soyduğunu ve üç yıl cezaevinde kaldığını cezaevinden çıkınca Larnaka’da yaşamaya başladığını ve dört gün önce Gürcistan’a gittiğini Gürcistan’a alınmadığını ve Larnaka’ya geri gönderildiğini 6 Temmuz 2024 tarihinde ise Bulgaristan üstünden İstanbul’a gittiğini ve buradan da Ercan Havalimanına gittiğini ve burada polisler tarafından yakalandığını söylediğini aktardı. Polis, zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 24.04.2018 tarihinde Ercan Havalimanından KKTC’ye giriş yaptığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın tamamlanmadığını, zanlının serbest kalması halinde yargılanmaktan kaçma ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğunu belirterek, zanlının cezaevine gönderilmesini talep etti.

 Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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