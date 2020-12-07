Askeri Yasak bölgeyi ihlal etti!

Askeri Yasak bölgeyi ihlal suçundan yakalanan zanlı Khial Muhammad dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel- Evrim Kamalı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Debreli, olguları aktardı. Polis, zanlı Khial Muhammad’ın Askeri Bölgeyi İhlal Etmek ve KKTC’ne Yetkili makamdan izinsiz giriş çıkış yapmak suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 04.12.2020 tarihinde saat 02.45’te Ercan Havalimanı’ndan yolcu çıkış salonundan çıkış yapmak isterken, görevli memuru tarafından yapılan soruşturmada zanlının askeri bölgeyi ihlal edip, Güney Kıbrıs’ne geçtiği ve pasaportun üzerinde Baf Havalimanında çıkış yaptığını ve yine Güney Kıbrıs’den KKTC’ye yetkili makamdan izin almaksızın giriş yaptığının tespit edildiği anlattı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren yargıç Temay Sağer, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.