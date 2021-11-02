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Askeri yasak bölgeyi ihlal etti

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Askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçen ve sonrasına geri dönen zanlı Aly Ragab Koty Abouraya tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti

Askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçen ve sonrasına geri dönen zanlı Aly Ragab Koty Abouraya tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Oran, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Aly Ragab Koty Abouraya’nın 1. Derece askeri yasak bölgeyi ihlal etme ve yetkili makamdan izinsiz Güney Kıbrıs’a geçiş yapmak suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının 2021 Ekim ayı içinde Lefkoşa’da tespit edilemeyen bir bölgeden 1. Derecede askeri yasak bölgeyi ihlal edip, Güney Kıbrıs’a geçiş yaptığını söyledi. Polis, zanlının 1.11.2021 tarihinde saat 13.10’da geri gelerek yine 1. Derece askeri yasak bölgeyi ihlal edip, KKTC’ye geçiş yapmak isterken yakalandığını belirtti. Polis, tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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