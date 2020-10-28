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Askeri yasak bölgeyi ihlal ettiler!

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İncirli köyünde Ahna diye bilinen bölgede askeri yasak bölgeyi ihlal ederken yakalanan zanlılar Salih Yorgancı, Cengiz Avcı ve Ali Yenier dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.
Askeri yasak bölgeyi ihlal ettiler!

İncirli köyünde Ahna diye bilinen bölgede askeri yasak bölgeyi ihlal ederken yakalanan zanlılar Salih Yorgancı, Cengiz Avcı ve Ali Yenier dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Detay Özel - Evrim Kamalı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Bulut, olguları aktardı. Polis, 27.10.2020 tarihinde İncirli köyünde Ahna diye bilinen köyde, saat 13.00 raddelerinde askeri yetkililerin siyah bir araç içinde, üç şahsın Birinci Derecede Askeri Yasak Bölgeyi İhlal ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, olay mahalline gidildiğini ve zanlı Salih Yorgancı’nın, zanlılar Cengiz Avcı ve Ali Yenier ile birlikte askeri yasak bölgeyi ihlal ettiklerinin tespit edildiğini belirtti. Polis, kamera görüntüleri incelendiğinde zanlı Ali Yenier’in araçtan inip, uzaklaştığını ve bir süre sonra dönünce tutuklandığını anlattı. Polis, üç zanlının da gezmek için konu bölgeye gittiklerini beyan ettiklerini ancak bölgede uyuşturucu, insan kaçakçılığı ve et kaçakçılığı suçlarının işlendiğinin altını çizdi. Polis, zanlılar ile ilgili şüpheler olduğunu, alınması gereken ifadeler, kamera kayıtlarının incelenmesi gerektiğini söyleyerek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 2 gün tutuklu kalmalarına emir verdi. 

 

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