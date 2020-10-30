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Askeri yasak bölgeyi ihlal ettiler!

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İncirli köyünde Ahna diye bilinen bölgeden askeri yasak bölgeyi ihlal ederken suçüstü tutuklanan zanlılar Salih Yorgancı, Cengiz Avcı ve Ali Yenier dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.
Askeri yasak bölgeyi ihlal ettiler!

İncirli köyünde Ahna diye bilinen bölgeden askeri yasak bölgeyi ihlal ederken suçüstü tutuklanan zanlılar Salih Yorgancı, Cengiz Avcı ve Ali Yenier dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Detay Özel- Evrim Kamalı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Bulut, olguları aktardı. Polis, 27.10.2020 tarihinde İncirli köyünde Ahna diye bilinen köyde, saat 13.00 raddelerinde askeri yetkililerinsiyah bir araç içinde, üç şahsın Birinci Derecede Askeri Yasak Bölgeyi İhlal ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, olay mahalline gidildiğini ve zanlı Salih Yorgancı’nın, zanlılar Cengiz Avcı ve Ali Yenier ile birlikte askeri yasak bölgeyi ihlal ettiklerinin tespit edildiğini belirtti. Polis, kamera görüntüleri incelendiğinde zanlı Ali Yenier’in araçtan inip, uzaklaştığını ve bir süre sonra dönünde tutuklandığını anlattı. Polis, üç zanlının da gezmek için konu bölgeye gittiklerini beyan ettiklerini ancak bölgede uyuşturucu, insan kaçakçılığı ve et kaçakçılığı suçlarının işlendiğinin altını çizdi. Polis, zanlılar ile ilgili başka bir suç işlediklerine dair tespit olmadığını söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç TemaySağer, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1’er gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları, KKTC’de muteber 2’şer kefilin 75’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, zanlılar Salih Yorgancı ve Cengiz Avcı’nin 3’er bin TL ve benzeri sabıkası olan Ali Yenier’in ise 4 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.


 

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