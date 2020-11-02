Askeri yasak bölgeyi ihlal ettiler. 3 gün tutuklu kalacaklar!

Akıncılar’da askeri yasak bölgeyi ihlal ederken yakalan zanlılar İ.A.Y, Y. A.A.Y, M.A.Y, İ.A.Y dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel- Evrim Kamalı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan İ.A.Y., Y. A.A.Y., M.A.Y., İ.A.Y.’nin Birinci Derece Askeri Yasak Bölgeye Gizlice Girme İhlal Etme, suçlarına methaldar olduklarını belirtti. Polis, zanlıların 30.10.2020 tarihinde Akıncılar’da tespit edilemeyen bir bölgeden saat 22.00 raddelerinde birinci derece askeri yasak bölge olarak ilan edilen hudut temas hattına gizlice girip ihlal edip, yetkili makamdan izinsiz KKTC'ye giriş yaptıklarının tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlıların Akıncılar köy dâhilinde tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklanarak karakol hücrelerine yerleştirildiğini anlattı. Polis, zanlıların 31.10.2020 tarihinde GKK Askeri Mahkemesi huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde 2 gün tutukluluk temin edilmiştir. Polis, zanlı 1 ve zanlı-2’nin gönüllü ifade verdiklerini ancak teyit ve tekzibinin tam olarak yapılamadığını belirtti. Polis, zanlıların beraberinde pasaport ve kendilerini ispatlayacak herhangin bir belge olmadığından gerekli yazışmaların yapılması gerektiğini ve mesele ile ilgili ifadelerin alınması gerektiğini anlattı. Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlılar, polis hücresinde aç bırakıldıklarını ve tuvalete gidemediklerini anlattı.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına ayrıca zanlıların aç bırakıldığı ve tuvalete gidemeyip kendilerine kötü muamele yapıldığına dair iddialar üzerine soruşturma açılmasına ve 1 ay içinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne yazılı olarak bildirilmesine emir verdi. Sağer, ayrıca hamile olan zanlı 4’ün derhal doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.