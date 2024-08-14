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Askeri yasak bölgeyi ihlal ettiler...

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Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a kaçak olarak geçen ve birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan tutuklanan Pakistan uyruklu W.A, S.A, B.N, F.B, H.M, A.A, A.H.J ve Bangladeş uyruklu M.M.H Lefkoşa’da askeri mahkemeye çıkarıldı.
Askeri yasak bölgeyi ihlal ettiler...

Polis memuru Halil İbrahim Gizmen mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlıların 13.08.2024 tarihinde saat 22.30 raddelerinde Gaziköy-Ercan Havaalanı Yolu'nda Lefkoşa Polis Müdürlüğü CÖŞ ekiplerince yapılan operasyon sonucu birinci dereceden askeri yasak bölgeye gizlice girip ihlal ederek KKTC'ye geçtikleri tespit edilerek, tutuklandıklarını söyledi. Polis, tutuklanan zanlıların 13 Ağustos’ta araç içerisinde Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçtiklerini, KKTC’ye gelme sebeplerinin ise muhaceret affından yararlanmak olduğunu söylediklerini aktardı.

Polis, zanlılardan A.A'nın siyah renk bel çantası içerisinde yapılan aramada ise uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini, söz konusu maddenin Devlet Kimya Laboratuvarında analiz edilmek üzere emare olarak alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların beyanlarının araştırılacağını, bulunan maddeniz analiz sonucunun bekleneceğini ifade ederek, 2 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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